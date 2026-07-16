Oana Țoiu, discuții cu congresmeni americani despre securitatea Mării Negre și războiul din Ucraina

Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din cadrul Camerei Reprezentanților a SUA. Ministra a salutat sprijinul constant oferit de oficialul american pentru postura de descurajare a NATO și a discutat posibilitatea extinderii prezenței militare americane.

M-am bucurat să-l revăd astăzi pe Mike Rogers, Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Cadrul Camerei Reprezentanților SUA. Am apreciat, în cadrul discuției cu acesta, sprijinul pe care l-a manifestat constant pentru postura de descurajare a NATO și am abordat… pic.twitter.com/r7j8T5eFgP — Toiu Oana (@oana_toiu) July 16, 2026

„Am apreciat, în cadrul discuției cu acesta, sprijinul pe care l-a manifestat constant pentru postura de descurajare a NATO și am abordat oportunitățile de întărire a prezenței SUA în Europa Centrală și de Est. Am evidențiat importanța codificării abordării strategice a SUA față de regiunea Mării Negre într-un document legislativ, menit să complementeze inițiativele existente pe Flancul Estic”, notează pe X șefa diplomației de la București.

Ministra s-a întâlnit și cu Keith Self, membru în Subcomitetul pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relații Externe. Oficialii au discutat despre riscurile de securitate generate de Războiul din Ucraina, în special despre incidentele cu drone din Galați și Constanța.

De asemenea, cei doi au discutat și despre investițiile realizate la Baza Mihail Kogălniceanu și stadiul procesului de aderare a României la OCDE.

În continuarea discuțiilor cu membri ai Congresului SUA, am avut azi o întrevedere foarte bună cu congresmanul Keith Self (R-TX), membru în Subcomitetul pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relații Externe. Am avut o discuție detaliată privind riscurile generate de… pic.twitter.com/mstwju3Vi6 — Toiu Oana (@oana_toiu) July 16, 2026

„Am avut o discuție detaliată privind riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv în ceea ce privește incidentele cu drone care au afectat România. Am avut de asemenea un schimb de păreri privind prioritățile în domeniul apărării, ocazie cu care am abordat și investițiile făcute de România în baza Mihail Kogălniceanu. Totodată, am prezentat stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE”, notează Țoiu.

Oana Țoiu va participa joi la Conferința Ministerială pe tema resurgenței terorismului politic, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. În cadrul conferinței, ministra va prezenta episoadele din istoria României în care violența politică a fost un instrument al conducerilor totalitare.