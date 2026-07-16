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Oana Țoiu, discuții cu congresmeni americani despre securitatea Mării Negre și războiul din Ucraina

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat joi cu mai mulți congresmeni despre securitatea regională, consolidarea prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, investițiile în apărare și aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Oana Țoiu, discuții cu congresmeni americani despre securitatea Mării Negre și războiul din Ucraina
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Radu Mocanu
16 iul. 2026, 21:18, Politic
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Oana Țoiu s-a întâlnit cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din cadrul Camerei Reprezentanților a SUA. Ministra a salutat sprijinul constant oferit de oficialul american pentru postura de descurajare a NATO și a discutat posibilitatea extinderii prezenței militare americane. 

Am apreciat, în cadrul discuției cu acesta, sprijinul pe care l-a manifestat constant pentru postura de descurajare a NATO și am abordat oportunitățile de întărire a prezenței SUA în Europa Centrală și de Est.  Am evidențiat importanța codificării abordării strategice a SUA față de regiunea Mării Negre într-un document legislativ, menit să complementeze inițiativele existente pe Flancul Estic”, notează pe X șefa diplomației de la București. 

Ministra s-a întâlnit și cu Keith Self, membru în Subcomitetul pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relații Externe. Oficialii au discutat despre riscurile de securitate generate de Războiul din Ucraina, în special despre incidentele cu drone din Galați și Constanța. 

De asemenea, cei doi au discutat și despre investițiile realizate la Baza Mihail Kogălniceanu și stadiul procesului de aderare a României la OCDE. 

Am avut o discuție detaliată privind riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv în ceea ce privește incidentele cu drone care au afectat România. Am avut de asemenea un schimb de păreri privind prioritățile în domeniul apărării, ocazie cu care am abordat și investițiile făcute de România în baza Mihail Kogălniceanu. Totodată, am prezentat stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE”, notează Țoiu. 

Oana Țoiu va participa joi la Conferința Ministerială pe tema resurgenței terorismului politic, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. În cadrul conferinței, ministra va prezenta episoadele din istoria României în care violența politică a fost un instrument al conducerilor totalitare. 

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