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Administrația Trump informează Congresul despre planurile de a anula desemnarea Siriei drept teroristă

Președintele Donald Trump notifică Congresul cu privire la intenția de a revoca eticheta Siriei de stat sponsor al terorismului, într-o mișcare cheie de ridicare a sancțiunilor.
Administrația Trump informează Congresul despre planurile de a anula desemnarea Siriei drept teroristă
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 23:28, Știri externe
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Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri seară că președintele Donald Trump le-a spus parlamentarilor că SUA vor elimina în curând Siria din lista de stat sponsor al terorismului, ca parte a unui proces de normalizare de un an cu noul guvern al țării, potrivit AP.

„Ridicarea sancțiunilor asupra Siriei va debloca comerțul și investițiile internaționale, va oferi Siriei șansa de a se reconstrui și va deschide un nou capitol pentru poporul sirian”, a spus Rubio. „O Sirie stabilă, unificată, în pace cu ea însăși și cu vecinii săi aduce beneficii nu numai regiunii, ci întregii lumi.”

În iunie 2025, Trump a semnat un ordin executiv care a pus capăt mai multor sancțiuni economice înainte de a revoca câteva săptămâni mai târziu desemnarea drept terorist pentru președintele Ahmad al-Sharaa, care a preluat funcția după înlăturarea fostului lider Bashar Assad în decembrie 2024.

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