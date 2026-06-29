Trump propune ca Siria să lupte împotriva Hezbollah. Ideea stârnește îngrijorare în Liban și Israel

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat că Siria ar putea prelua lupta împotriva grupării șiite Hezbollah, afirmând că noua conducere de la Damasc ar face „o treabă mai bună” decât armata israeliană în combaterea organizației susținute de Iran. Propunerea a fost făcută în contextul în care administrația americană și-a exprimat nemulțumirea față de prelungirea războiului dintre Israel și Hezbollah din Liban, scrie AP.

Trump: Siria ar putea gestiona mai bine situația

La summitul G7 din această lună, Trump a declarat că războiul dintre Israel și Hezbollah durează prea mult și că numărul victimelor este prea mare. „Nu trebuie să dărâmi un bloc de locuințe de fiecare dată când urmărești pe cineva”, a afirmat liderul american, adăugând că i-a sugerat Israelului să lase Siria să se ocupe de Hezbollah, deoarece consideră că autoritățile siriene ar acționa mai precis. Ulterior, într-un interviu acordat Fox News, Trump a reiterat ideea, afirmând că este dezamăgit de incapacitatea Israelului de a elimina Hezbollah și că ia în calcul un rol mai important al Siriei. Casa Albă a refuzat să ofere comentarii suplimentare, făcând trimitere la declarațiile anterioare ale președintelui.

Damasc respinge scenariul unei intervenții în Liban

Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a negat că Siria ar intenționa să intervină militar în Liban. Într-un discurs susținut la Damasc pe 13 iunie, acesta a afirmat că informațiile privind o posibilă intervenție sunt false și că obiectivul Siriei este încetarea războiului, consolidarea instituțiilor libaneze și dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Într-un interviu acordat ulterior postului Al Mashhad, al-Sharaa a susținut că declarațiile lui Trump au fost interpretate greșit și că discuțiile cu partea americană au vizat găsirea unei soluții pașnice pentru conflict și reducerea efectelor acestuia asupra Libanului și Siriei.

Relațiile dintre Siria și Hezbollah rămân complicate

Hezbollah și Iranul au sprijinit regimul lui Bashar al-Assad în timpul războiului civil sirian, în timp ce Ahmad al-Sharaa conducea una dintre grupările insurgente care luptau împotriva fostului președinte. După preluarea puterii în decembrie 2024, noua conducere siriană a declarat însă că este concentrată pe reconstrucția țării și că nu dorește să deschidă noi conflicte regionale sau să se răzbune pe Hezbollah. În timpul războiului dintre Israel și Iran, Siria a rămas în afara confruntărilor, limitându-se la întărirea securității de la granița cu Libanul pentru a preveni traficul de arme și extinderea conflictului. În luna martie, autoritățile siriene au acuzat Hezbollah că a lansat obuze asupra pozițiilor armatei siriene, acuzație respinsă de organizația șiită.

Propunerea lui Trump provoacă îngrijorare în regiune

Ideea unei implicări militare siriene în Liban a stârnit preocupări atât la Beirut, cât și la Ierusalim. Mulți libanezi păstrează amintirea ocupației siriene, care a început în timpul războiului civil și s-a încheiat în 2005. În același timp, Israelul privește cu suspiciune noul guvern islamist de la Damasc și urmărește cu atenție evoluția relațiilor dintre Siria și Liban. Experți citați de Associated Press consideră că propunerea administrației Trump ignoră dificultățile cu care se confruntă Siria, de la reconstrucția unei țări devastate de război și repatrierea refugiaților până la reorganizarea unei armate încă neomogene. Între timp, tensiunile regionale sunt amplificate și de rivalitatea dintre Israel și Turcia pentru influență în Siria, în timp ce principalul obiectiv de securitate al Israelului rămâne limitarea capacităților Hezbollah.