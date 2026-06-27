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Hezbollah respinge acordul-cadru dintre Israel și Liban: Un acord umilitor, rușinos și o cedare a suveranității

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a criticat dur acordul-cadru semnat de Israel, Liban și Statele Unite privind retragerea forțelor israeliene din sudul Libanului, afirmând că documentul este „nul și neavenit” și că legitimează prezența israeliană pe teritoriul libanez.
Hezbollah respinge acordul-cadru dintre Israel și Liban: Un acord umilitor, rușinos și o cedare a suveranității
Soldați Hezbollah. Sursa foto: X
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 17:54, Știri externe
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Hezbollah a respins oficial acordul-cadru încheiat la Washington între Israel, Liban și Statele Unite, prin care forțele israeliene urmează să se retragă din două zone din sudul Libanului. 

„Acest acord este nul și neavenit, iar prevederile Memorandumului de Înțelegere irano-american trebuie puse în aplicare. Acordul-cadru de la Washington este umilitor, rușinos și reprezintă o cedare a suveranității”, a declarat Qassem, citat de Al Jazeera

„Condiționarea retragerii israeliene de dezarmarea rezistenței din Liban este o propunere foarte periculoasă care depășește toate liniile roșii”, mai spune liderul Hezbollah. 

Acesta a lansat atacuri și la adresa autorităților de la Beirut, subliniind că acest acord legitimează ocupația militară israeliană. 

„Acordul ar putea duce chiar la anexarea acestor teritorii către entitatea sionistă. Le transmitem autorităților libaneze: Este timpul să vă retrageți păcatele care distrug Libanul”, a mai declarat Qassem. 

Reacția grupării Hezbollah vine după ce Israel, Statele Unite și Liban au semnat un acord-cadru care prevede retragerea trupelor israeliene din două regiuni din sudul țării, demers descris drept baza unor negocieri viitoare care ar putea conduce la o înțelegere mai amplă între cele două țări

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