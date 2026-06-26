Prima pagină » Știrile zilei » Israel și Liban au semnat un acord care prevede retragerea trupelor israeliene din două zone din sudul Libanului

Israel și Liban au semnat un acord care prevede retragerea trupelor israeliene din două zone din sudul Libanului

Israel, Liban și Statele Unite au semnat un acord-cadru care prevede retragerea forțelor israeliene din două zone din sudul Libanului și transferul acestora sub controlul armatei libaneze. Acordul este încheiat după mai multe luni de conflict care s-a extins în contextul Războiului cu Iran.
Israel și Liban au semnat un acord care prevede retragerea trupelor israeliene din două zone din sudul Libanului
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 23:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Acordul a fost semnat de Israel, Liban și Statele Unite și este prezentat de părțile implicate drept baza unor negocieri viitoare care ar putea conduce la o înțelegere mai amplă între cele două țări. 

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul va retrage trupele din două poziții din sudul Libanului. Potrivit acestuia, una dintre zonele vizate se află la nord de râul Litani, iar cealaltă la sud de acesta. Acesta a descris mișcarea trupelor ca pe o părăsire a unor poziții de care armata israeliană „nu mai are nevoie”, potrivit CNN

Secretarul de stat, Marco Rubio, a declarat că semnarea acestui acord reprezintă „începutul începutului”, precizând: „Mai avem mult de lucru. Nu subestimăm, în niciun fel, dificultatea sarcinii care ne așteaptă. Dar înțelegem importanța acesteia, cât de vitală este. Și suntem onorați să jucăm un rol în realizarea acestui lucru”. 

Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul păstrează controlul asupra unei părți semnificative a teritoriului ocupat în sudul Libanului și că prezența militară israeliană va continua atât timp cât gruparea Hezbollah nu va fi dezarmată. 

De partea libaneză, ambasadoarea Libanului în Statele Unite, Nada Hamadeh Moawad, a declarat că acordul-cadru reprezintă „primul pas” către restabilirea suveranității și integrității teritoriale a țării. 

Cu toate acestea, acordul a atras critici din partea grupării militante Hezbollah. Deputatul Hassan Fadallah a declarat: „Oricine dă mâna cu inamicul este un criminal ca și ei”. 

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
George Simion îl amenință pe Nicușor Dan după anunțul că negocierile cu partidele au intrat în blocaj: AUR la guvernare sau suspendare!
Gandul
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Specialistul în comunicare politică Gheorghe-Ilie Fârte, despre atacul lui Nicușor Dan la adresa PNL: „Este depășit de situație”
Libertatea
Ce au găsit medicii în stomacul unei femei care nu mai putea mânca de luni întregi. Au rămas șocați!
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da