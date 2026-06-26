Israel și Liban au semnat un acord care prevede retragerea trupelor israeliene din două zone din sudul Libanului

Acordul a fost semnat de Israel, Liban și Statele Unite și este prezentat de părțile implicate drept baza unor negocieri viitoare care ar putea conduce la o înțelegere mai amplă între cele două țări.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul va retrage trupele din două poziții din sudul Libanului. Potrivit acestuia, una dintre zonele vizate se află la nord de râul Litani, iar cealaltă la sud de acesta. Acesta a descris mișcarea trupelor ca pe o părăsire a unor poziții de care armata israeliană „nu mai are nevoie”, potrivit CNN.

Secretarul de stat, Marco Rubio, a declarat că semnarea acestui acord reprezintă „începutul începutului”, precizând: „Mai avem mult de lucru. Nu subestimăm, în niciun fel, dificultatea sarcinii care ne așteaptă. Dar înțelegem importanța acesteia, cât de vitală este. Și suntem onorați să jucăm un rol în realizarea acestui lucru”.

Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul păstrează controlul asupra unei părți semnificative a teritoriului ocupat în sudul Libanului și că prezența militară israeliană va continua atât timp cât gruparea Hezbollah nu va fi dezarmată.

De partea libaneză, ambasadoarea Libanului în Statele Unite, Nada Hamadeh Moawad, a declarat că acordul-cadru reprezintă „primul pas” către restabilirea suveranității și integrității teritoriale a țării.

Cu toate acestea, acordul a atras critici din partea grupării militante Hezbollah. Deputatul Hassan Fadallah a declarat: „Oricine dă mâna cu inamicul este un criminal ca și ei”.