Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan le-a oferit liderilor NATO, cu prilejul summitului desfășurat la Ankara, revolvere personalizate, însoțite de muniție reală, potrivit Financial Times.

Publicația notează că premierul britanic Keir Starmer a declarat ulterior că nu a putut aduce arma înapoi în Marea Britanie, întrucât acest lucru ar fi fost ilegal potrivit legislației britanice.

Cadoul oferit de liderul turc a atras atenția prin natura sa neobișnuită pentru un eveniment diplomatic de acest nivel.