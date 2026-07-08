Prima pagină » Știri externe » Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate

Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate, însoțite de muniție reală, cu ocazia summitului de la Ankara.
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Andrei Rachieru
08 iul. 2026, 22:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan le-a oferit liderilor NATO, cu prilejul summitului desfășurat la Ankara, revolvere personalizate, însoțite de muniție reală, potrivit Financial Times.

Publicația notează că premierul britanic Keir Starmer a declarat ulterior că nu a putut aduce arma înapoi în Marea Britanie, întrucât acest lucru ar fi fost ilegal potrivit legislației britanice.

Cadoul oferit de liderul turc a atras atenția prin natura sa neobișnuită pentru un eveniment diplomatic de acest nivel.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da