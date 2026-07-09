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Acordul dintre Israel și Liban evoluează spre faza discuțiilor tehnice

După săptămâni de stagnare, un oficial american a declarat joi că acordul-cadru dintre Israel și Liban, mediat de SUA va trece în curând la discuții tehnice la Roma.
Acordul dintre Israel și Liban evoluează spre faza discuțiilor tehnice
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 00:17, Știri externe
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Oficialul american, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta detalii diplomatice sensibile, a declarat că „zonele pilot” asupra cărora ambele părți au convenit vor fi lansate în următoarele zile, în timp ce zone suplimentare sunt cartografiate și planificate, potrivit AP.

Aceste zone vor fi cele în care armata israeliană va preda controlul armatei libaneze după ce va curăța zonele de orice prezență Hezbollah. Comandamentul Central al SUA se coordonează cu Israelul și Libanul în aceste zone, a declarat oficialul.

Datele întâlnirilor și amplasarea zonelor nu au fost încă clare. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că nu au fost prezentate în avanpremieră aceste detalii.

La sfârșitul lunii iunie, Israel, Liban și Statele Unite au semnat un acord-cadru care prevede retragerea forțelor israeliene din două zone din sudul Libanului și transferul acestora sub controlul armatei libaneze. Acordul a fost încheiat după mai multe luni de conflict care s-a extins în contextul războiului din Iran.

Înțelegerea a fost contestată de liderul Hezbollah, Naim Qassem, care a susținut că documentul este „nul și neavenit” și că legitimează prezența israeliană pe teritoriul libanez.

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