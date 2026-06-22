George Simion, după discuțiile cu Adrian Veștea: Un pas spre normalitate, dar nu votăm Guvernul. Așteptăm clarificări din partea lui Nicușor Dan

Va vota AUR Guvernul condus de Adrian Veștea?

„În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicuşor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul Apărării, ministrul Energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate”, a declarat Simion la finalul întâlnirii cu Veștea.

Despre votarea Guvernului, acesta a spus: „Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicuşor Dan a spus că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR”.

George Simion a solicitat clarificări din partea șefului statului înainte de votul programat în această seară.

„Așteptăm din partea lui Nicuşor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30”, spune liderul AUR.

Agenda discuțiilor

Întrebat despre ce a discutat cu Adrian Veștea, Simion a spus: „ Am pus în timpul discuțiilor cu Adrian Veștea subiectul antreprenorilor români, subiectul capitalului românesc. Asta ne interesează fiscalitatea. Nu am obținut răspunsurile dorite în timpul audierilor de la Comisia Buget-Finanțe din Parlament, motiv pentru care nu ne-am dat votul. Dacă se acceptă ca doleanțele noastre referitoare la antreprenorii români la capitalul românesc sunt acceptate, vrem să le vedem în orele următoare”.

Tot luni, în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, Simion l-a chemat pe Adrian Veștea la sediul AUR până la ora 20.00, pentru discuții despre programul de guvernare, susținând că partidul său nu poate oferi sprijin „din patriotism”.

În plus, i-a cerut lui Nicușor Dan că dacă „este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR”.