George Simion condiționează votul AUR pentru Guvernul Veștea de „clarificări” ale lui Nicușor Dan până la 21:30 | Premierul desemnat a fost la sediul AUR | Bolojan a convocat ședință extraordinară de Guvern

UPDATE George Simion condiționează votul AUR pentru Guvernul Veștea de clarificările lui Nicușor Dan până la 21:30

George Simion a declarat, după întâlnirea cu Adrian Veștea, că discuția de la sediul AUR a fost „un pas spre normalitate”, dar a spus că formațiunea așteaptă clarificări de la președintele Nicușor Dan înaintea votului de învestire programat la ora 21.30.

Liderul AUR a afirmat că există „restricții” din partea președintelui care fac ca partidul să nu ia în calcul, în acest moment, un vot pentru Guvernul Veștea.

„Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30”, a spus George Simion.

UPDATE Veștea, după întâlnirea cu AUR: „Am discutat despre măsuri economice”

Premierul desemnat Adrian Veștea a spus că le-a transmis reprezentanților AUR că este deschis față de propunerile care nu creează un impact economic negativ și care pot fi susținute de buget.

„I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care, în urma evaluărilor, nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare”, a declarat Veștea.

Întrebat dacă Guvernul va trece în această seară, Adrian Veștea a spus că va merge în Parlament pentru votul de învestire.

„În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care, în decursul acestor zile, au fost informați de programul de guvernare și de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern să-și exprime votul”, a spus premierul desemnat.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan știa despre discuțiile cu AUR, Veștea a răspuns: „Dumneavoastră știți că am mandat de a alcătui un guvern”.

UPDATE Liderul senatorilor AUR spune că se retrage din politică dacă partidul votează Guvernul Veștea

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că se va retrage din politică dacă George Simion le va cere parlamentarilor formațiunii să voteze Guvernul Veștea.

„Mă retrag în banca mea. O să învăț și eu o lecție la vârsta asta și stau liniștit. Dar eu nu cred că se va întâmpla asta”, a spus Peiu, în exclusivitate pentru Gândul.

Premierul desemnat se află la sediul AUR pentru a negocia cu George Simion.

UPDATE Guvernul Veștea, înaintea votului. Ce știm până acum

Guvernul propus de Adrian Veștea urmează să fie votat luni seară, de la ora 21.30, după audieri accelerate în Parlament. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

Mai mulți miniștri propuși au primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, printre care Alexandru Nazare la Finanțe, Bogdan Ivan la Energie, Sorin Cîmpeanu la Apărare, Cristian Pistol la Transporturi, Monica Anisie la Educație și Marian Bârgău la Economie. Romeo-Daniel Lungu, propus la Dezvoltare, a primit aviz negativ, însă avizul este consultativ.

Voturile AUR pot deveni decisive. George Simion a anunțat inițial că parlamentarii AUR nu vor susține Guvernul Veștea dacă votul are loc luni seară și că ar putea ieși din sală. Totuși, liderul AUR l-a chemat pe Adrian Veștea la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat a anunțat că va merge la întâlnire, invocând nevoia de dialog și consens.

În paralel, Lucian Bode nu a exclus varianta ca AUR să primească funcții de secretari de stat sau prefecți în schimbul susținerii Guvernului Veștea. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost convocat într-o ședință extraordinară la ora 20.00, cu puțin timp înaintea votului de învestire.

De asemenea, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost convocat într-o ședință extraordinară la ora 20.00, cu puțin timp înaintea votului de învestire.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Justiției, aviz favorabil

Radu Marinescu a primit aviz favorabil în ședința comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Marinescu a primit 68 de voturi „pentru” și 31 de voturi „împotrivă”.

Ministrul propus pentru Justiție în Guvernul Veștea, Radu Marinescu, a mai ocupat această funcție în Guvernul Bolojan. El a plecat din Executiv după retragerea miniștrilor PSD.

UPDATE Raluca Turcan: „Nicușor Dan încă mai are posibilitatea de a opri această eroare”

„Tocmai aflăm că premierul desemnat este dispus să oficializeze pentru țara noastră prezența AUR la guvernare, sfidând toate declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan atât în țară, cât și în fața partenerilor internaționali”, a scris Raluca Turcan, luni, pe Facebook.

Ea susține că, în acest moment, Guvernul Veștea nu are voturile necesare pentru învestire.

„Ceasul ticăie, iar cei cărora președintele le-a acordat încrederea demonstrează, din păcate, că știu să-și amaneteze țara. Pe termen lung și, în unele privințe, poate ireversibil”, a adăugat Raluca Turcan.

„Președintele Nicușor Dan încă mai are posibilitatea de a opri această eroare. România are nevoie de claritate, responsabilitate și respect față de oameni”, a a mai scris deputatul PNL.

UPDATE Lucian Bode nu exclude funcții pentru AUR în schimbul susținerii Guvernului Veștea

Lucian Bode, deputat PNL din aripa Veștea, a declarat luni la Antena 3 CNN că nu este exclus ca premierul desemnat să accepte ca guvernul său să aibă și secretari de stat sau prefecți de la AUR, în schimbul voturilor din formațiunea lui George Simion.

UPDATE Ședință extraordinară de Guvern la ora 20:00

Guvernul Bolojan se reunește luni seară, de la ora 20.00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria.

Anunțul vine în ziua în care Parlamentul urmează să dea votul de învestire pentru Guvernul Veștea.

UPDATE Dominic Fritz: Veștea va ajunge premier doar „pupând inelul lui Simion”

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se «reconcilieze» cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR susține că AUR nu poate pretinde că luptă împotriva sistemului în timp ce discută cu PSD.

„Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului?”, a mai spus Fritz.

Dominic Fritz a reiterat că USR nu va vota Guvernul Veștea.

UPDATE Veștea se va întâlni cu Simion

Premierul desemnat Adrian Veștea va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, înaintea votului de învestire din Parlament.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion”, a transmis Adrian Veștea, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a mai transmis Veștea.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Educației, aviz favorabil

Monica Anisie a primit aviz favorabil în ședința comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Anisie a primit 22 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și trei abțineri.

Ministrul propus pentru Educație în Guvernul Veștea, Monica Anisie, a mai ocupat această funcție în Guvernul Orban.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Economiei, aviz favorabil

Marian Bârgău, desemnat la Ministerul Economiei, a primit aviz favorabil în ședința comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Bârgău a primit 34 de voturi „pentru”, 23 de voturi „împotrivă” și șase abțineri.

UPDATE Propunerea pentru funcția de secretar general al Guvernului, aviz favorabil

Radu Oprea a primit aviz favorabil în ședința Comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Oprea a primit 21 de voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și patru abțineri.

Radu Oprea, propus pentru funcția de secretar general al Guvernului, a mai ocupat aceeași funcție în Guvernul Bolojan. El a demisionat după retragerea miniștrilor PSD din Executiv.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Transporturilor, aviz favorabil

Cristian Pistol a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Pistol a primit 18 voturi „pentru”, șapte voturi „împotrivă” și trei abțineri.

Ministrul propus pentru Transporturi în Guvernul Veștea, Cristian Pistol, ocupă în prezent funcția de director general al CNAIR.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Apărării, aviz favorabil

Sorin Cîmpeanu a primit aviz favorabil în şedinţa Comisiilor de Apărare ale Parlamentului.

Cîmpeanu a primit 19 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” și o abținere.

Ministrul propus pentru Apărare în Guvernul Veștea, Sorin Cîmpeanu, a mai ocupat funcția de ministru al Educației.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Finanțelor, aviz favorabil

Alexandru Nazare a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Nazare a primit 22 de voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă”, 2 abțineri, 2 „prezent, nu votez”.

Ministrul propus pentru Finanțe în Guvernul Veștea, Alexandru Nazare, ocupă în prezent funcția de ministru al Finanțelor în Guvernul Bolojan.

UPDATE Simion face anunțul momentului: îl așteptăm pe Veștea la sediul AUR

George Simion a anunțat că parlamentarii AUR nu vor susține Guvernul condus de Adrian Veștea, dacă votul de învestire va avea loc în această seară. Liderul AUR a spus că decizia formațiunii este ca parlamentarii să iasă din sală la momentul votului.

Este nevoie de reconciliere națională și, din câte am auzit de la posturile de televiziune, este nevoie de AUR, a explicat Simion.

Simion l-a chemat pe Adrian Veștea la sediul AUR până la ora 20.00, pentru discuții despre programul de guvernare, susținând că partidul său nu poate oferi sprijin „din patriotism”, fără argumente și fără măsuri clare pentru economie și antreprenoriatul românesc.

Liderul AUR a cerut și plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria și a acuzat tentative de racolare a unor parlamentari AUR prin promisiuni de funcții sau avantaje. „În AUR nu sunt trădători”, a transmis Simion, adăugând că formațiunea rămâne în opoziție totală și susține ca soluții alegerile anticipate și, dacă situația politică va continua, suspendarea lui Nicușor Dan.

UPDATE Parlamentarii AUR, acuzați că fac jocul Guvernului Veștea în comisii

Parlamentarii AUR participă luni la audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea, însă evită să voteze în mai multe comisii, fie părăsind sala înaintea votului, fie declarând „prezent, nu votez”. Ca urmare, ei sunt acuzați că fac jocul celor care susțin Guvernul Veștea.

„Curg avizele favorabile la audieri, date miniștrilor PSD, cu ajutorul parlamentarilor AUR care nu votează. De exemplu, AUR tocmai nu a votat la avizul lui Barbu. Nu au știut cum să voteze la Barbu, parlamentarii AUR. Sunt puțini rătăciți între sistem și ce propagandă au vânturat ani de zile că ar fi antisistem. Măcar de azi lucrurile sunt foarte clare pentru noi toți”, a scris Diana Buzoianu, USR.

UPDATE Propunerea pentru Ministerul Dezvoltării, aviz negativ Romeo-Daniel Lungu, propus la Ministerul Dezvoltării în Guvernul Veștea, a primit aviz negativ în urma votării. Avizul este doar consultativ Acesta a primit 18 pentru 18 contra 2 abtineri 8 „prezent nu votez”. Pentru aviz pozitiv ar fi trebuit să primească 22 de voturi „pentru”. În aceste condiții, el a fost avizat negativ. Avizul primit de la comisiile de specialitate este doar consultativ. El merge în Parlament unde se va da votul de învestire. UPDATE Propunerea pentru Ministerul Energiei, aviz favorabil Bogdan Ivan a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Ivan a primit 35 de voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și o abținere. Ministrul propus pentru Energie în Guvernul Veștea, Bogdan Ivan, a mai ocupat funcția de ministru al Energiei în Guvernul Bolojan, din care a demisionat. Bogdan Ivan a prezentat în fața Parlamentului prioritățile din domeniul energiei din programul de guvernare. Aceasta a subiliniat că obiectivul central îl reprezintă reducerea prețului final la energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii casnici și industriali. Ivan a arătat că direcțiile principale sunt creșterea capacităților de producție de energie electrică în bandă, extinderea producției nucleare de la Cernavodă, dezvoltarea surselor regenerabile, creșterea capacităților de stocare și majorarea producției de gaze naturale, inclusiv prin proiecte din Marea Neagră. UPDATE Ora audierilor și când va fi votul pentru învestire Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea încep la ora 12. Unul dintre primii miniștri audiați va fi Bogdan Gruia Ivan, care în guvernul demis a condus Ministerul Energiei. El este propus în aceeași funcție. Audierile fiecărui ministru vor dura circa 30 de minute, însă este posibil ca în unele cazuri să fie prelungite în anumite situații. În acest context, votul de învestire va avea loc începând cu ora 21.30. Dată fiind ora târzie a ședinței plenului, dacă Guvernul Veștea va obține votul de învestire, jurmântul va avea loc, cel mai probabil, marți. UPDATE Ce face AUR la votul pentru învestirea Guvernului Veștea?

AUR nu va susține în Parlament Guvernul Veștea, a declarat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Acesta a respins zvonurile privind posibile voturi din partea unor parlamentari AUR și a avertizat că un astfel de gest ar provoca o reacție negativă în rândul electoratului partidului.

UPDATE Explicațiile PNL

PNL transmite că a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerelor Parlamentului din cauza „prezenței abuzive” a denumirii „PNL” pe lista membrilor guvernului propus de Adrian Veștea

„Informăm publicul că ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de luni dimineață a fost suspendată la cererea membrilor PNL, deoarece am constatat existența unui viciu care poate atrage neconstituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului. Înscrierea în dreptul prim-ministrului desemnat a denumirii „PNL” ca apartenență politică este falsă, abuzivă și afectează grav componența politică a Guvernului. Reamintim că PNL a decis să nu participe la nicio guvernare împreună cu PSD și nici nu a nominalizat vreun membru al partidului pentru a face parte din guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea”, transmite PNL.

Astfel, PNL arată că a constatat astfel că, prin depunerea listei guvernului în forma prezentată, sunt încălcate cel puțin două decizii ale CCR: Decizia nr. 85/2018 și Decizia CCR nr. 67/2021.

Potrivit PNL, pentru ca lista membrilor guvernului propus să fie constituțională, din această listă trebuie exclusă denumirea „PNL”.

UPDATE Ședința BPR va fi reluată

Ședința BPR va fi reluată după ce din dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea a fost eliminată sigla PNL.

Ședința se reia de la ora 10.45.

UPDATE Ședința BPR a fost suspendată

Liderul de grup al PNL a cerut ca în dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea să nu apară sigla PNL.

S-a supus la vot, iar această solicitare a trecut și cu voturile AUR.

Astfel, ședința BPR suspendată, ea urmând să fie reluată, probabil, mai târziu.

UPDATE:

Conducerea Parlamentului urmază să voteze, de la ora 10, programul audierilor miniștrilor Guvernului Adrian Veștea.

Miniștrii propuși vor fi audiați între orele 12 și 15.30.

Tot în ședința de la ora 10 se va stabili programul de lucru, dar și ordinea de zi a plenului Parlamentului.

Surse MEDIAFAX arată că plenul ar urma să aibă loc luni, de la ora 17.

Veştea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului.

Știrea inițială:

Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului va avea loc începând cu ora 10.00, în format online.

Această reuniune va stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus Adrian Veștea.

Acesta a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propune pentru România, cerând un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

Şedinţa BPR de luni, 22 iunie, de la ora 10:00 are următoarele puncte:

1) Scrisoare din partea lui Adrian-Ioan Veştea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, prin care înaintează:

1.1.1) Lista Guvernului

1.1.2) Programul de guvernare

2) Repartizarea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru al Guvernului în vederea audierii la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

3) Propuneri privind timpul maxim alocat pentru prezentarea Programului de guvernare, a Listei Guvernului, precum şi pentru participarea parlamentarilor la dezbateri

4) Proiectele Ordinii de zi şi Programului de lucru pentru şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

– Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

– Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

– Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

– Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

– Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD).