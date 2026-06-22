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Petrișor Peiu: AUR nu va vota Guvernul Veștea. Susținerea Executivului ar dezamăgi electoratul partidului

AUR nu va susține în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Adrian Veștea, a declarat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Acesta a respins zvonurile privind posibile voturi din partea unor parlamentari AUR și a avertizat că un astfel de gest ar provoca o reacție negativă în rândul electoratului partidului.
Petrișor Peiu: AUR nu va vota Guvernul Veștea. Susținerea Executivului ar dezamăgi electoratul partidului
Gabriel Pecheanu
22 iun. 2026, 10:56, Politic
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Liderul senatorilor AUR a precizat, la Digi24, că partidul a decis să nu participe la votul de învestire și să nu se implice în disputele interne ale altor formațiuni politice.

Pentru a nu interfera sub nicio formă în viața internă a partidelor, cred că este sănătos să ne abținem. Nu vrem noi să fim cei care decid pentru alt partid. Nu e frumos, nu e elegant. În plenul Parlamentului, ce am zis, nu intrăm în sală, nu votăm guvernul”, a declarat Petrișor Peiu.

AUR respinge zvonurile privind susținerea Guvernului Veștea

Întrebat despre informațiile potrivit cărora unii parlamentari AUR ar putea vota pentru învestirea Executivului, Peiu a negat categoric existența unui astfel de scenariu.

Sunt niște zvonuri care sunt aruncate pe piață pentru a întreține atmosfera”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Declarația vine în contextul în care susținerea unor parlamentari AUR a fost invocată în ultimele zile ca posibilă soluție pentru obținerea majorității necesare învestirii Guvernului Veștea.

Peiu: Dacă am vota, ne-am da singuri foc la valiză

Petrișor Peiu a explicat că AUR nu are niciun motiv să susțină noul Executiv, pe care îl consideră similar cu precedentul guvern.

Dacă am vota, ne-am cam dat singuri foc la valiză. Nu cred că este cineva la noi în partid care își dorește așa ceva”, a spus acesta.

Liderul AUR a subliniat că formațiunea vede actuala formulă guvernamentală drept o continuare a celei care a fost deja demisă prin moțiune de cenzură.

Din punctul nostru de vedere, este fix aceeași poveste cu ambele guverne – același program de guvernare. Nu văd de ce am face vreo diferență între cele două guverne, cel demis prin moțiune de cenzură și cel care cere astăzi învestitura”, a declarat Peiu.

Avertisment privind reacția electoratului AUR

Senatorul a afirmat că o eventuală susținere a Guvernului Veștea ar genera nemulțumiri puternice în rândul votanților partidului.

Nu avem de ce să votăm un astfel de guvern. Dacă am vota, foarte mulți dintre alegătorii noștri ar fi extrem de dezamăgiți”, a conchis Petrișor Peiu.

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