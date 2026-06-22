Tanczos Barna, înainte de reuniunea miniștrilor Agriculturii: Se discută situația urșilor și interdicția exportului de ovine

Tanczos Barna a afirmat că una dintre temele importante aflate pe agenda discuțiilor din cadrul Consiliul Agricultură și Pescuit este statutul urșilor și atacurile de urs din România.

„Un element important pentru România va fi, pe ordinea de zi, problemele legate de atacurile de urs. România cere în mod expres să flexibilizăm aceste măsuri care vizează statutul de specie strict protejată în toată Uniunea Europeană, pentru că nu sunt la fel toate țările și nu este aceeași situație în Italia, în Spania sau în România, unde avem peste 10.000 de urși”, a declarat ministrul interimar.

O altă temă abordată la nivel european a fost criza exporturilor de ovine, afectate de restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare.

„Din cauza pestei micilor rumegătoare, acest export a fost interzis nu doar în Europa, în Uniunea Europeană, pentru România, ci și către alte țări, terțe. Această interdicție pune în pericol soarta sectorului. Azi dimineață, în cursul dimineții, la Bruxelles, de data aceasta, s-a întâlnit domnul președinte Bociu (ANSVSA) cu conducerea Comisiei, direcției de specialitate, direcții de sănătate de la Comisia Europeană, pentru a analiza situația creată. A prezentat alternativele pentru a ieși din această criză, situație datorată, pe de o parte, autorităților, pe de altă parte, creată în urma mișcărilor de animale necontrolate din țară”, spune Tanczos.

Ministrul interimar a anunțat, de asemenea, o discuție cu comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, în vederea identificării unor soluții comune și a stabilirii unui mecanism de ieșire din criză.

„Sper că, începând de săptămâna aceasta, să aibă loc deja întâlniri, la nivelul experților Comisiei, la care să participe și România”, conchide ministrul.