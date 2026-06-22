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Sorin Cîmpeanu, după întâlnirea dintre Veștea și Simion: „Nu s-a discutat despre funcții”

Sorin Cîmpeanu, propus pentru funcția de ministru al Apărării în Guvernul Veștea, a declarat luni seară, după întâlnirea de la sediul AUR, că discuția a fost una „constructivă” și că nu s-a discutat despre funcții.
Sorin Cîmpeanu, după întâlnirea dintre Veștea și Simion: „Nu s-a discutat despre funcții”
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
22 iun. 2026, 20:36, Politic
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Cîmpeanu l-a însoțit pe premierul desemnat Adrian Veștea la sediul AUR, unde acesta a avut o întâlnire cu George Simion înaintea votului de învestire din Parlament.

„A fost o discuție constructivă, în care s-a înțeles nevoia României de a avea un guvern stabil”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

El a spus că în cadrul întâlnirii au fost discutate unele măsuri economice propuse de AUR, care urmează să fie analizate.

„S-a discutat despre nevoia unor măsuri economice pe care partidul pe care îl reprezintă le consideră necesare și benefice pentru România”, a afirmat Cîmpeanu.

Cîmpeanu a subliniat că nu s-a discutat despre funcții la sediul AUR.

„Vreau să vă spun că nu s-a discutat despre funcții”, a spus el.

Întrebat dacă merge la vot cu siguranța că Guvernul va trece, Sorin Cîmpeanu a spus că nu există garanții absolute.

„Eu, la vârsta mea, sunt mai calculat. Siguranță sută la sută nu există niciodată”, a declarat acesta.

Întrebat dacă se teme că va fi exclus din PNL după ce a acceptat funcția de ministru în Guvernul Veștea, Cîmpeanu a spus că merge „până la capăt”.

„Este trist pentru mine să fiu exclus din PNL, dar dacă ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru a-mi urma convingerile, îl plătesc”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

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