Raluca Turcan îl critică pe Adrian Veștea pentru negocierile cu AUR: „Nicușor Dan încă mai are posibilitatea de a opri această eroare”

„Tocmai aflăm că premierul desemnat este dispus să oficializeze pentru țara noastră prezența AUR la guvernare, sfidând toate declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan atât în țară, cât și în fața partenerilor internaționali”, a scris Raluca Turcan, luni, pe Facebook.

Ea susține că, în acest moment, Guvernul Veștea nu are voturile necesare pentru învestire.

„Mai sunt doar câteva ore până la votul de învestire al acestui cabinet rușinos. În acest moment, indiferent de calcule, realitatea parlamentară arată clar, fără echivoc, că nu există voturile necesare pentru învestire”, a transmis Turcan.

Turcan a spus că procesul poate fi reluat rapid, prin depunerea mandatului de către premierul desemnat, noi consultări cu partidele și desemnarea unui alt premier, fie din partea PSD, fie din partea partidelor „cu adevărat prooccidentale”.

„Ceasul ticăie, iar cei cărora președintele le-a acordat încrederea demonstrează, din păcate, că știu să-și amaneteze țara. Pe termen lung și, în unele privințe, poate ireversibil”, a adăugat Raluca Turcan.

„Președintele Nicușor Dan încă mai are posibilitatea de a opri această eroare. România are nevoie de claritate, responsabilitate și respect față de oameni”, a a mai scris deputatul PNL.

Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, înaintea votului de învestire, afirmând că este „un om al dialogului și al consensului”