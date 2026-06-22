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Răsturnare de situație: Veștea merge la AUR înaintea votului decisiv, deși Nicușor Dan promitea un guvern fără partidul lui Simion

Premierul desemnat Adrian Veștea merge la AUR pentru discuții cu conducerea partidului lui George Simion, înaintea votului de învestire din Parlament. Mișcarea marchează o răsturnare de situație politică, după ce Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că își dorește un guvern fără AUR, iar acum premierul desemnat ajunge să discute chiar la sediul formațiunii de ale cărei voturi ar putea depinde instalarea Cabinetului.
Răsturnare de situație: Veștea merge la AUR înaintea votului decisiv, deși Nicușor Dan promitea un guvern fără partidul lui Simion
Sursa foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
22 iun. 2026, 16:52, Politic
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UPDATE Oficial! Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, înaintea votului de învestire din Parlament.

Anunțul vine după ce liderul AUR l-a chemat public pe Veștea la sediul partidului până la ora 20.00 și a transmis că Guvernul propus nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR dacă nu există un dialog direct.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion”, a transmis Adrian Veștea.

Premierul desemnat a justificat decizia prin nevoia de a debloca actuala criză politică. „Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a mai scris Veștea.

Adrian Veștea se va întâlni cu liderul partidului despre care Nicușor Dan spunea sub nicio formă”

Premierul desemnat Adrian Veștea merge să se întâlnească cu liderul AUR, înaintea votului de învestire programat în Parlament, potrivit unui răspuns transmis de echipa sa. Întâlnirea are loc în contextul în care George Simion a anunțat că parlamentarii AUR nu vor susține Cabinetul Veștea dacă nu există un dialog direct înaintea votului.

Decizia vine într-un moment critic pentru premierul desemnat, care are nevoie de 233 de voturi pentru ca noul Guvern să fie învestit. Miniștrii propuși de Adrian Veștea sunt audiați luni în comisiile de specialitate, iar votul final este programat în plenul reunit al Parlamentului.

George Simion a declarat luni că Guvernul Veștea „nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR” dacă votul are loc fără ca premierul desemnat să ceară oficial sprijinul formațiunii. Liderul AUR a susținut că, fără voturile partidului său, Cabinetul Veștea nu poate trece de Parlament.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea”, a spus George Simion, care i-a cerut premierului desemnat fie să își predea mandatul, fie să amâne votul. Simion a mai cerut și o clarificare publică din partea președintelui Nicușor Dan, pe tema poziționării față de AUR și față de voturile parlamentarilor formațiunii.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât, în luna aprilie, Nicușor Dan a respins explicit varianta unui guvern minoritar care să treacă prin Parlament cu sprijinul AUR. Întrebat atunci dacă exclude o asemenea soluție, președintele a răspuns că o va respinge, indiferent dacă ea îi va fi propusă de PSD sau de PNL. Recorder a titrat la acel moment declarația sa: „Fără AUR, sub nicio formă”.

Veștea are nevoie de voturile AUR

Miza întâlnirii este majoră, în condițiile în care Cabinetul Veștea se bazează pe susținerea PSD, a unor parlamentari liberali apropiați premierului desemnat și a unor grupuri parlamentare mai mici. PNL, USR și UDMR au anunțat că nu susțin noul guvern, ceea ce transformă voturile AUR într-un element decisiv pentru soarta Executivului.

Programul de guvernare depus de Adrian Veștea vizează consolidarea finanțelor publice, modernizarea administrației, accelerarea absorbției fondurilor europene, finalizarea PNRR, aderarea la OCDE și întărirea securității naționale. În formula depusă la Parlament, PSD ar urma să aibă nouă portofolii, iar gruparea liberală care îl susține pe Veștea cinci ministere.

Înaintea votului, AUR a transmis că își menține linia de opoziție și că susține alegeri anticipate. George Simion a afirmat că partidul său este dispus la dialog, dar a insistat că orice discuție trebuie să fie asumată public, nu purtată prin negocieri informale sau prin încercări individuale de atragere a parlamentarilor.

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