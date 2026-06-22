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Peiu, întrebat ce face dacă Simion îi cere să voteze Guvernul Veștea: Mă retrag

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că se retrage dacă George Simion îi va cere să voteze Guvernul Veștea.
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22 iun. 2026, 19:09, Politic
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Invitat luni la Marius Tucă Show de la Gândul, Petrișor Peiu a fost întrebat ce va face dacă George Simeon o să îi ceară să voteze Guvernul Veștea.

„Mă retrag. (Poftiți?) Mă retrag în banca mea. O să învăț văd și eu o lecție la vârsta asta și stau liniștit”, a răspuns Petrișor Peiu.

El a adăugat însă „nu cred că se va întâmpla asta”.

Premierul desemnat Adrian Veștea merge luni la AUR pentru discuții cu conducerea partidului lui George Simion, înaintea votului de învestire din Parlament.

Anterior, liderul AUR l-a chemat public pe Veștea la sediul partidului până la ora 20.00 și a transmis că Guvernul propus nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR dacă nu există un dialog direct. Liderul AUR a susținut că, fără voturile partidului său, Cabinetul Veștea nu poate trece de Parlament.

 

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