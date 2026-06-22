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Fritz: Simion a anunțat că AUR vrea să se „reconcilieze” cu PSD, Veștea va ajunge premier pupând inelul lui Simion

Președintele USR, Dominic Fritz, a confirmat că USR nu va vota Guvernul Veștea și a criticat poziția AUR. Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se „reconcilieze” cu PSD, Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion, a transmis Fritz.
Fritz: Simion a anunțat că AUR vrea să se „reconcilieze” cu PSD, Veștea va ajunge premier pupând inelul lui Simion
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
22 iun. 2026, 17:09, Politic
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Președintele USR, Dominic Fritz, a trimis un mesaj luni după amiază după ultimele evoluții de pe scena politică.

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se reconcilieze cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”, a fost concluzia lui Dominic Fritz.

Liderul USR a atacat dur AUR.

„Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?”, a mai scris Fritz.

Fritz și poziția USR

El a reiterat poziția USR.

„USR rămâne consecvent:
– Nu votăm un guvern antireformă.
– Nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale.
– Nu votăm un guvern al incompetenților dovediți.
– Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei”, a precizat Dominic Fritz.

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că partidul său nu susține Guvernul Veștea. Totuși, el l-a invitat pe Adrian Veștea la sediul AUR luni, până la ora 20.00. Este nevoie de reconciliere națională și, din câte am auzit de la posturile de televiziune, este nevoie de AUR, a explicat Simion.

Ulterior, Adrian Veștea a confirmat că se va întâlni cu liderul AUR.

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