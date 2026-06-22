De la „nu voi face niciodată” la negocieri cu AUR: linia roșie a lui Nicușor Dan, testată de Guvernul Veștea

Mutarea vine într-un moment critic pentru cabinetul Veștea. Susținut de PSD și de o parte a liberalilor, dar respins de PNL-ul condus de Ilie Bolojan, de USR și de UDMR, Guvernul are nevoie de voturi suplimentare pentru a trece de Parlament. În această aritmetică, AUR devine piesa centrală a negocierii, exact scenariul pe care Nicușor Dan îl respinsese categoric în aprilie și mai.

Nicușor Dan și promisiunea guvernului fără AUR

Pe 16 aprilie, Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar accepta un guvern PSD–AUR. Răspunsul a fost fără echivoc: pentru ca un asemenea guvern să apară, președintele ar trebui să numească un premier PSD care să îi spună că are susținere PSD–AUR, „și asta eu nu voi face niciodată”. Era o linie roșie formulată personal, nu doar o preferință politică.

Câteva zile mai târziu, pe 20 aprilie, șeful statului a fost întrebat din nou dacă este o certitudine că nu va susține un guvern din care să facă parte AUR. Nicușor Dan a confirmat: „Sigur, am spus asta”. Mesajul era că AUR nu putea face parte dintr-o formulă guvernamentală pe care președintele să o gireze.

Pe 24 aprilie, la finalul unei reuniuni informale a Consiliului European din Cipru, Nicușor Dan a mers mai departe și a exclus nu doar intrarea AUR la guvernare, ci și sprijinul parlamentar al formațiunii pentru un Executiv minoritar. „În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune: vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a spus președintele. În aceeași intervenție, el a respins și formule de tip PNL-AUR sau PSD-AUR.

În luna mai, după căderea Guvernului Bolojan și intrarea României într-o nouă criză politică, tonul s-a nuanțat. Nicușor Dan a anunțat că va chema AUR la consultări, invocând obligația constituțională de a discuta cu toate partidele parlamentare. Dar, în paralel, a insistat că nu vrea „experimente” și că partidele trebuie să vină la Cotroceni cu o majoritate deja negociată. Tot atunci, a fost reluată ideea că viitorul guvern trebuie să fie stabil și pro-occidental.

Pe 15 mai, președintele a spus din nou că întrebarea centrală pentru partide este „care este majoritatea” pe care o propun pentru formarea guvernului, fie că este vorba de un Executiv politic, minoritar sau tehnocrat. Potrivit relatărilor publice, el nu lua în calcul AUR pentru susținerea unui guvern minoritar.

Schimbarea de presiune politică s-a produs după desemnarea lui Adrian Veștea. Întrebat, pe 18 iunie, dacă este de acord ca Guvernul Veștea să treacă prin Parlament cu voturi de la AUR, Nicușor Dan nu a mai dat un răspuns de tipul celor din aprilie. „Este o discuție care îl vizează pe prim-ministru. Va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern atent cu finanțele și reformele”, a spus el.

Lunea în care s-a ajuns la negocieri cu AUR

Luni, 22 iunie, Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu George Simion, la sediul AUR, justificând decizia prin nevoia de dialog și de ieșire din criza politică. „Sunt un om al dialogului și al consensului”, a transmis Veștea, spunând că își asumă discuții cu orice formațiune votată de români.

Anunțul vine după ce liderul AUR l-a chemat public pe Veștea la sediul partidului până la ora 20.00 și a transmis că Guvernul propus nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR dacă nu există un dialog direct.