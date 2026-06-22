Simion îl invită pe Veștea la sediul AUR: „Am auzit că este nevoie de AUR, îl așteptăm până la ora 20.00”

George Simion a declarat luni în cadrul unei conferințe de presă că partidul său nu sprijină noul Guvern. Totuși, el l-a invitat pe Adrian Veștea la sediul AUR.

„Îl așteptăm pe domnul Veștea la sediul AUR până la ora 20.00”, a transmis Simion.

El a explicat de ce vrea să discute cu Veștea.

„Este nevoie de reconciliere națională și, din câte am auzit de la posturile de televiziune, este nevoie de AUR (…) Diseară, dacă va exista un vot, cu un premier care nu a venit să ne consulte, nu va beneficia de votul AUR. (…) Consecințele acestei guvernări păguboase trebuie înlăturate, programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat”, a adăugat George Simion.

Președintele AUR a mai spus că parlamentarii săi au primit recomandarea să iasă din sală în momentul votului.

„În AUR nu sunt trădători (…) atitudinea noastră este de a ieși din sală”, a precizat Simion.

De asemenea, Simion i-a cerut lui Veștea să renunțe la mandat sau să amâne votul pentru săptămâna viitoare.

Votul de învestitură pentru Guvernul Veștea ar trebui să aibă loc în noaptea de luni spre marți în Parlament.