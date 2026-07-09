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Prețul petrolului scade pe măsură ce piețele financiare revin la normal

Acțiunile au crescut, iar prețurile petrolului au scăzut joi, pe măsură ce piețele financiare s-au calmat în așteptarea a ceea ce va urma, după ce președintele Donald Trump a exprimat îndoieli cu privire la armistițiul temporar din războiul cu Iranul.
Prețul petrolului scade pe măsură ce piețele financiare revin la normal
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 00:45, Economic
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Indicele S&P 500 a urcat cu 0,8% și și-a recuperat pierderea din ziua precedentă, chiar dacă Statele Unite au lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului, care a răspuns prin vizarea aliaților SUA din Orientul Mijlociu, potrivit AP.

Pe piața petrolului, prețurile au revenit în mare parte din creșterile de la o zi înainte. Prețul pentru barilul de țiței Brent, standardul internațional, a scăzut cu 2,2%, ajungând la 76,30 dolari. Aceasta este o scădere de la 78,02 dolari cu o zi înainte, deși este încă peste prețul de 71,80 dolari de la sfârșitul săptămânii trecute.

Îngrijorări cu privire la Strâmtoarea Ormuz

Îngrijorarea este că o revenire la un război în toată regula va bloca petrolierele din Strâmtoarea Ormuz și va împiedica livrarea de țiței din Golful Persic către clienții din întreaga lume. Acest lucru ar putea agrava inflația , despre care economiștii se așteptau că va scădea odată cu prețurile petrolului și, la rândul său, va obliga Rezerva Federală și alte bănci centrale să majoreze ratele dobânzilor.

Ratele mai mari pot ține inflația sub control, dar încetinesc și economia și afectează prețurile pentru toate tipurile de investiții.

Trump a mai spus miercuri că ultimele lupte nu vor duce la acțiuni militare „pe termen lung”, ceea ce generează incertitudini cu privire la ce se va întâmpla.

 

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