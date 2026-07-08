Prețul petrolului crește în contextul temerilor privind escaladarea Ormuz, după atacurile americane

Cotația petrolului Brent a crescut cu 1.9%, ajungând la 75.54 dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu același procent, până la 71.81 dolari pe baril, relatează Reuters.

Petrolul a înregistrat creșteri semnificative după ce armata americană a anunțat că a efectuat lovituri aeriene împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

Tot marți, administrația americană a reimpus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, după ce anterior permisese continuarea vânzărilor până la 21 august, în baza memorandumului de înțelegere dintre Washington și Teheran. Noua decizie reduce perioada de tranziție, termenul limită fiind stabilit pentru 17 iulie.

Atât atacurile, cât și sancțiunile au venit în contextul în care trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile neidentificate în și în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit Centrului pentru operațiuni comerciale maritime al Regatului Unit. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington.

În urma operațiunilor ofensive Iranul a răspuns, declarând: „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor față de agresiunea și acțiunile teroriste ale SUA”.