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Prețul petrolului crește în contextul temerilor privind escaladarea Ormuz, după atacurile americane

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2% în contextul în care Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului și au reimpus sancțiunile asupra exporturilor iraniene de țiței. Atacul s-a petrecut după ce mai multe nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, atacuri pentru care a fost blamat Teheranul.
Prețul petrolului crește în contextul temerilor privind escaladarea Ormuz, după atacurile americane
Terminal petrolier din Golful Persic, Iran; Sursa: ABACAPRESS/Hepta
Radu Mocanu
08 iul. 2026, 07:36, Economic
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Cotația petrolului Brent a crescut cu 1.9%, ajungând la 75.54 dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu același procent, până la 71.81 dolari pe baril, relatează Reuters

Petrolul a înregistrat creșteri semnificative după ce armata americană a anunțat că a efectuat lovituri aeriene împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. 

Tot marți, administrația americană a reimpus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, după ce anterior permisese continuarea vânzărilor până la 21 august, în baza memorandumului de înțelegere dintre Washington și Teheran. Noua decizie reduce perioada de tranziție, termenul limită fiind stabilit pentru 17 iulie. 

Atât atacurile, cât și sancțiunile au venit în contextul în care trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile neidentificate în și în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit Centrului pentru operațiuni comerciale maritime al Regatului Unit. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington. 

În urma operațiunilor ofensive Iranul a răspuns, declarând: „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor față de agresiunea și acțiunile teroriste ale SUA”.  

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