SUA dau undă verde operațiunilor cu petrol iranian până pe 21 august

SUA au suspendat luni sancțiunile asupra petrolului iranian până pe 21 august, ca parte a memorandumului de înțelegere semnat cu autorităţile de la Teheran.

„Toate tranzacțiile” care anterior erau „interzise” privind producția, vânzarea și transportul de hidrocarburi de origine iraniană „sunt autorizate până pe 21 august, ora 00:01”, ora Washingtonului, conform unei licențe publicate pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, care gestionează sancțiunile economice.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că autorizația vine după „discuții productive” între Teheran și Washington, în Elveția.

JD Vance, vicepreședintele SUA a declarat luni că s-au făcut „progrese mari” în timpul discuțiilor din Elveția, în ciuda declarației Iranului din weekend că a închis Strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al SUA a declarat că Ormuz nu a fost închis.

Vance a declarat că Iranul a fost de acord să permită inspectorilor de arme de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică să se întoarcă în Republica Islamică. Bessent a spus că Teheranul s-a angajat să asigure un tranzit liber și deschis prin Ormuz.

Marina SUA a ridicat joi blocada asupra porturilor și zonelor de coastă ale Iranului. Supertancurile iraniene și-au pornit transponderele, după ce s-au întunecat în timpul războiului, în timp ce părăsesc regiunea încărcată cu petrol.

Iranul încărca de obicei peste 1,5 milioane de barili pe zi pentru export înainte ca SUA să impună blocada în aprilie. Majoritatea exporturilor de petrol ale Teheranului mergeau către China. Încărcările sale au scăzut la doar 260.000 de barili pe zi în mai, odată cu intrarea în vigoare a blocadei, anunță CNBC.

Traficul naval prin Ormuz a scăzut în timpul războiului, deoarece Iranul a atacat nave, declanșând cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie. Aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu țiței era exportată prin strâmtoare înainte de conflict.

Traficul a crescut de când SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pe 17 iunie. Tranzitele au crescut brusc la 35 sâmbătă, înainte de a scădea la 17 traversări duminică, pe fondul confuziei cu privire la faptul dacă strâmtoarea era deschisă sau închisă, conform datelor de la Kpler.

Traficul rămâne mult sub nivelurile de dinainte de război, când peste 100 de nave tranzitau zilnic Ormuz.

Iranul trebuie să permită navelor să tranziteze strâmtoarea Hormuz fără taxă timp de 60 de zile, în conformitate cu acordul cu SUA. După această perioadă, Teheranul ar trebui să discute modul în care va fi administrată strâmtoarea cu Omanul și statele din Golf, lăsând deschisă posibilitatea ca taxele să fie impuse la o dată ulterioară.