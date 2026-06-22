Prima pagină » Știri externe » Negocierile dintre SUA și Iran s-au încheiat, discuțiile tehnice vor continua

Negocierile dintre SUA și Iran s-au încheiat, discuțiile tehnice vor continua

Negocierile la nivel înalt din Elveția, care vizează încetarea definitivă a războiului cu Iranul, s-au încheiat luni dimineață, fiind planificate discuții la nivel inferior pentru restul săptămânii, în contextul în care Iranul și Statele Unite au convenit să creeze o „celulă de deconflict” pentru a aborda luptele din Liban.
Negocierile dintre SUA și Iran s-au încheiat, discuțiile tehnice vor continua
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 iun. 2026, 05:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O declarație a mediatorilor Pakistan și Qatar a precizat că celula va include guvernul libanez și va „asigura respectarea încheierii operațiunilor militare din Liban”. Rămâne, însă neclar dacă acest lucru va fi suficient pentru a opri luptele dintre miliția Hezbollah, susținută de Iran, și Israel, care ocupă Libanul și insistă că trebuie să mențină mână liberă pentru a ataca militanții care lansează atacuri în nordul Israelului, relatează AP.

Discuțiile au marcat începutul unui proces diplomatic de 60 de zile care urmărește ajungerea la un acord permanent pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Însă luptele din Liban rămân unul dintre principalele puncte de conflict.

Între timp, Iranul a insistat că a închis din nou, în weekend, Strâmtoarea Ormuz  crucială pentru transporturile de energie, în timp ce SUA a declarat că traficul a continuat.

Negocierile au avut un început tensionat duminică în Elveția, când Teheranul s-a simțit ofensat de amenințarea președintelui american Donald Trump cu un atac și de avertismentul său că președintele Iranului ar trebui să fie atent la ce spune.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
GSP.ro
Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
Gandul
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Cele două soluții ale PNL pentru a avea un guvern în iulie. Bolojan cere un pact național pe șase luni și fără moțiuni de cenzură până la finalul anului
Libertatea
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da