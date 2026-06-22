Negocierile dintre SUA și Iran s-au încheiat, discuțiile tehnice vor continua

O declarație a mediatorilor Pakistan și Qatar a precizat că celula va include guvernul libanez și va „asigura respectarea încheierii operațiunilor militare din Liban”. Rămâne, însă neclar dacă acest lucru va fi suficient pentru a opri luptele dintre miliția Hezbollah, susținută de Iran, și Israel, care ocupă Libanul și insistă că trebuie să mențină mână liberă pentru a ataca militanții care lansează atacuri în nordul Israelului, relatează AP.

Discuțiile au marcat începutul unui proces diplomatic de 60 de zile care urmărește ajungerea la un acord permanent pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Însă luptele din Liban rămân unul dintre principalele puncte de conflict.

Între timp, Iranul a insistat că a închis din nou, în weekend, Strâmtoarea Ormuz crucială pentru transporturile de energie, în timp ce SUA a declarat că traficul a continuat.

Negocierile au avut un început tensionat duminică în Elveția, când Teheranul s-a simțit ofensat de amenințarea președintelui american Donald Trump cu un atac și de avertismentul său că președintele Iranului ar trebui să fie atent la ce spune.