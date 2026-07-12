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Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% după atacurile dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au crescut duminică, după un weekend marcat de atacuri armate între Statele Unite și Iran.
Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% după atacurile dintre SUA și Iran
Sursa foto: AI
Laurentiu Marinov
13 iul. 2026, 02:48, Economic
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Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 3,92%, ajungând la 78,99 dolari pe baril, iar țițeiul american a urcat cu 3,44%, ajungând la 73,87 dolari pe baril, potrivit CNN.

Însă creșterea este „destul de moderată”, a declarat pentru CNN Bob McNally, fondator și președinte al Rapidan Energy Group. Prețurile țițeiului Brent au avut o tendință descendentă de când au atins 115 dolari pe baril în aprilie.

McNally a spus că prețurile petrolului au scăzut din cauza asigurărilor date de președintele Donald Trump, care dorește deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a evita „o adevărată catastrofă economică și financiară”.

Iranul a avertizat navele să nu folosească rute alternative, cum ar fi călătoria de-a lungul coastei Omanului. „Ruta sudică” omaneză rămâne deschisă, potrivit unui consiliu consultativ naval.

Prețurile la benzină ar putea crește în curând

Odată cu creșterea prețurilor petrolului, prețurile la benzină ar putea crește în curând. Un galon de benzină costă în medie în SUA aproximativ 3,87 dolari, conform datelor de la AAA – o creștere de 30% față de începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie.

Prețurile la benzină au atins o medie de 4,56 dolari în Ziua Memorială, un weekend aglomerat pentru șoferi.

Armata americană a lansat în ultimele zile mai multe atacuri asupra Iranului ca răspuns la închiderea Strâmtorii Ormuz și lovirea unei nave comerciale. Iranul a ripostat cu atacuri îndreptate către bazele americane din zonă.

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