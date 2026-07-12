SUA au reluat atacurile după ce Iranul a tras asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz și a declarat strâmtoarea închisă

Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice „au atacat în mod flagrant” o navă container sub pavilion cipriot care tranzita Strâmtoarea Ormuz, iar un membru al echipajului este dispărut, potrivit CNN.

„Iranului i s-a oferit încă o oportunitate de a demonstra respectarea Memorandumului de Înțelegere, după ce a fost tras la răspundere pentru atacuri anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

CENTCOM a declarat că SUA „impune un cost mare” la indicațiile președintelui Donald Trump.

„Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătește”, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe rețelele de socializare.

Explozii în sudul Iranului

Explozii au fost raportate în orașele Bushehr și Asaluyeh din sudul Iranului în primele ore ale zilei de duminică, potrivit postului de televiziune de stat iranian Press TV.

Rapoartele vin în contextul în care SUA declară că au vizat Iranul după ce forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au lovit o navă container sub pavilion cipriot care tranzita Strâmtoarea Ormuz.

IRGC a susținut că nava traversase strâmtoarea pe o rută neautorizată.