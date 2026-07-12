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SUA au reluat atacurile după ce Iranul a tras asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz și a declarat strâmtoarea închisă

Armata americană a anunțat sâmbătă seară că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului, a treia rundă din această săptămână, ca răspuns la un atac asupra unei nave care trecea prin Strâmtoarea Ormuz.
SUA au reluat atacurile după ce Iranul a tras asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz și a declarat strâmtoarea închisă
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
12 iul. 2026, 03:34, Știri externe
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Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice „au atacat în mod flagrant” o navă container sub pavilion cipriot care tranzita Strâmtoarea Ormuz, iar un membru al echipajului este dispărut, potrivit CNN.

„Iranului i s-a oferit încă o oportunitate de a demonstra respectarea Memorandumului de Înțelegere, după ce a fost tras la răspundere pentru atacuri anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

CENTCOM a declarat că SUA „impune un cost mare” la indicațiile președintelui Donald Trump.

„Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătește”, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe rețelele de socializare.

Explozii în sudul Iranului

Explozii au fost raportate în orașele Bushehr și Asaluyeh din sudul Iranului în primele ore ale zilei de duminică, potrivit postului de televiziune de stat iranian Press TV.

Rapoartele vin în contextul în care SUA declară că au vizat Iranul după ce forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) au lovit o navă container sub pavilion cipriot care tranzita Strâmtoarea Ormuz.

IRGC a susținut că nava traversase strâmtoarea pe o rută neautorizată.

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