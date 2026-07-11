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Ucraina înființează un comandament special de „acțiune la distanță mare” împotriva Rusiei, anunță Zelenski. Ce prevede decretul semnat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri seara că a semnat un decret privind înființarea unui comandament special de „acțiune la distanță mare” împotriva Rusiei. „Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile asupra reducerii în continuare a capacității Rusiei de a duce războiul”, a explicat liderul de la Kiev.
Ucraina înființează un comandament special de „acțiune la distanță mare” împotriva Rusiei, anunță Zelenski. Ce prevede decretul semnat
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 iul. 2026, 07:27, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua X.

„Astăzi, am semnat un decret prin care se înființează un comandament special în cadrul Forțelor Armate – un comandament menit să aibă un impact pe distanțe lungi și, de fapt, global asupra Rusiei, ca răspuns la acest război. Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile asupra reducerii în continuare a capacității Rusiei de a duce războiul”, a afirmat Zelenski în discursul său de vineri seara.

În ultimele săptămâni, Ucraina a sporit atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei, în încercarea de a slăbi eforturile de război ale Moscovei.

Unele atacuri au avut loc și la sute sau chiar mii de kilometri în interiorul teritoriului rus, mai multe instalații rusești fiind incendiate.

Doar vineri, Ucraina a lovit rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar, una dintre cele mai mari din sudul Rusiei, dar și complexul de rafinare a petrolului Ust-Luga din regiunea Leningrad. Ambele sunt ținte frecvente.

Rusia a interzis exporturile de motorină

În urma atacurilor repetate ale Ucrainei, Rusia a interzis exporturile de motorină pentru a asigura aprovizionarea internă, din cauza penuriilor înregistrate în mai multe zone din țară.

În plus, mai multe rafinării din Rusia au fost nevoite să-și suspende temporar activitatea.

Producția internă de benzină a scăzut la aproximativ 65% din capacitate ca urmare a atacurilor, potrivit unor surse din industrie și calculelor Reuters.

Pe de altă parte, Ucraina, care se confruntă cu o lipsă cronică de sisteme de apărare aeriană, rămâne expusă atacurilor cu rachete balistice rusești. Potrivit Reuters, atacurile ucrainene marchează o schimbare semnificativă față de primele zile ale războiului, însă experții avertizează că este prea devreme pentru a afirma că Ucraina a întors soarta conflictului.

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