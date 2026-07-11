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Fanii lui Pitbull au stabilit un record mondial la Londra. Peste 22.000 de persoane au purtat chelii artificiale

Peste 22.000 de fani ai rapperului american Pitbull au stabilit un nou record mondial la un concert organizat în Hyde Park, Londra, după ce au purtat simultan chelii artificiale, inspirate de imaginea emblematică a artistului.
Fanii lui Pitbull au stabilit un record mondial la Londra. Peste 22.000 de persoane au purtat chelii artificiale
Andrei Rachieru
11 iul. 2026, 22:08, Știri externe
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Potrivit organizatorilor, 22.141 de persoane au participat la tentativa de record înaintea concertului susținut de Pitbull în cadrul festivalului British Summer Time, devenind cea mai mare adunare de oameni care au purtat chelii artificiale în același loc.

Mulți dintre participanți au completat ținuta cu costume elegante, ochelari de soare negri de tip aviator și bărbi false, replicând stilul consacrat al artistului american. Costumația a devenit în ultimii ani o tradiție pentru fanii care participă la concertele lui Pitbull, scrie Euronews.

„Record după record, istorie în devenire”, a declarat artistul în vârstă de 45 de ani înainte de a primi certificatul oficial Guinness World Records.

„Mulțumesc, Londra! Mulțumesc fanilor, mulțumesc Hyde Park și mulțumesc tuturor celor fără păr!”, a adăugat Pitbull.

 

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Acesta este primul record oficial pentru această categorie, neexistând o performanță anterioară omologată de Guinness World Records.

Pitbull, originar din Miami, este cunoscut pentru hituri precum „Fireball”, „Timber”, „Time of Our Lives” și „On the Floor”, iar concertele sale sunt recunoscute pentru atmosfera energică și implicarea spectaculoasă a fanilor.

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