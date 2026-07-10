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„Sunt pe lista lor de mult timp”. Trump spune că a lăsat „instrucțiuni” în cazul în care Teheranul va reuși să-l asasineze

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu pentru New York Post, că a lăsat „instrucțiuni” în cazul în care planurile Iranului privind asasinarea sa vor reuși în cele din urmă. „Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm”, a spus el.
„Sunt pe lista lor de mult timp”. Trump spune că a lăsat „instrucțiuni” în cazul în care Teheranul va reuși să-l asasineze
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
10 iul. 2026, 22:32, Știri externe
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Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, într-un interviu acordat publicației New York Post, că a lăsat „instrucțiuni” în cazul în care Iranul își va duce la bun sfârșit planurile de a-l asasina pe el.

„Sunt pe lista lor de mult timp. Cu asta ne confruntăm”, a declarat Trump pentru sursa citată.

El a continuat spunând că în cazul în care planurile Teheranului privind asasinarea sa se vor concretiza, consecințele vor fi cumplite.

„Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni — dacă se întâmplă ceva, să-i bombardeze pur și simplu la o intensitate pe care nu au mai văzut-o niciodată”, a spus Trump pentru New York Post. 

Iranul urmărește în mod deschis asasinarea lui Trump încă din 2020, când el a ordonat atacul în urma căruia a fost ucis ofițerul militar iranian Qasem Soleimani.

Israelul ar fi avertizat SUA despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Trump

CNN și The Wall Street Journal au relatat joi faptul că Israelul a avertizat Administrația SUA în legătură cu un presupus complot iranian pentru asasinarea președintelui Donald Trump.

Unii oficiali americani au sugerat că raportul Israelului ar putea fi și o încercare de a influența deciziile liderului de la Casa Albă.

Cu toate acestea, Trump a declarat pentru New York Post că nu există un plan nou din partea Iranului, însă a subliniat că regimul de la Teheran îi dorește moartea de ani de zile.

„Nu, nu. Israelul nu a venit cu nimic. Nu, nu”, a spus el. „Sunt pe locul 1 [pe lista de asasinate a Iranului] de mult timp”, a explicat Trump.

Trump a fost ținta unor tentative de asasinat

Președintele american Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat, care au fost dejucate.

În iulie 2024, în timpul unui miting electoral în Pennsylvania, cu ocazia alegerilor prezidențiale care urmau să aibă loc câteva luni mai târziu, un glonț i-a atins ușor urechea, care nu i-a pus sănătatea în pericol.

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