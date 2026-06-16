Prima pagină » Știri externe » Tentativă de asasinat la Casa Albă cu drone și lunetiști dejucată de FBI

Tentativă de asasinat la Casa Albă cu drone și lunetiști dejucată de FBI

O nouă tentativă de asasinat l-a vizat pe președintele SUA, Donald Trump. Operațiunea urmă să aibă loc la Casa Albă și să utilizeze drone și lunetiști. Operațiunea a fost dejucată de FBI.
Tentativă de asasinat la Casa Albă cu drone și lunetiști dejucată de FBI
Sursă foto: X
Petru Mazilu
16 iun. 2026, 16:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O tentativă de asasinat care îl viza pe președintele SUA a fost dejucată de FBI, potrivit Nexta.

Operațiunea trebuia să aibă loc chiar de ziua președintelui Donald Trump.

Conform anchetei, un grup de 23 de persoane plănuia să atace zona unde se desfășura turneul UFC folosind drone încărcate cu explozibili.

Planul era ca teroriștii să provoace panică și să direcționeze mulțimea către o zonă unde se aflau lunetiști. Ulterior, teroriștii plănuiau să pătrundă în Casa Albă.

Complotiștii au comunicat prin intermediul aplicației Signal. Până în prezent, cinci persoane au fost arestate.

Unul dintre cei reținuți a declarat că ținta erau „miliardari și capitaliști”, care au legături cu „lobby-ul evreiesc AIPAC – American Israel Public Affairs Committee”.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da