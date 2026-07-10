Fost militar polonez, acuzat de spionaj pentru Rusia, reținut după un incident la un birou administrat de ucraineni

Cazul atrage din nou atenția asupra tensiunilor politice și sociale din Polonia, pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind influența rusă în regiune.

Potrivit autorităților poloneze, suspectul, identificat doar ca Jarosław K., a fost unul dintre cei doi bărbați reținuți după ce un grup autointitulat „Cetățenii Republicii Polone” a încercat să intre într-un birou care oferă asistență juridică cetățenilor ucraineni stabiliți în Polonia.

Procurorii l-au pus sub acuzare pentru defăimare, după ce acesta a susținut public că firma ar încerca să modifice „structura etnică” a Poloniei prin aducerea de cetățeni străini.

În cadrul măsurilor dispuse de anchetatori, Jarosław K. se află sub control judiciar și nu are voie să ia legătura cu femeia ucraineană vizată în incident.

Fost militar polonez acuzat de spionaj pentru Rusia, anchetat încă din luna martie

Purtătorul de cuvânt al ministrului care coordonează serviciile speciale din Polonia, Jacek Dobrzyński, a confirmat că Jarosław K., în vârstă de 43 de ani, fusese reținut încă din luna martie de Agenția pentru Securitate Internă a Poloniei, fiind suspectat de spionaj în favoarea Federației Ruse.

Potrivit oficialului, procurorii din Poznań au formulat împotriva sa acuzații considerate „foarte grave”.

În legislația poloneză, infracțiunea de spionaj este pedepsită cu minimum cinci ani de închisoare, iar sancțiunea poate fi considerabil mai mare dacă se dovedește că informațiile transmise au afectat securitatea națională.

Deși procurorii au solicitat arestarea preventivă, instanța a respins cererea, iar contestația formulată ulterior a fost, de asemenea, respinsă. Ancheta privind presupusul spionaj este în continuare în desfășurare și are caracter clasificat.

Descris de foști colegi drept extremist

Presa poloneză relatează că suspiciunile privind activitățile lui Jarosław K. datează încă din anul 2023, înainte ca acesta să fie încadrat în Forțele de Apărare Teritorială, în martie 2024.

Publicația Gazeta Wyborcza susține că bărbatul ar fi participat și la o manifestație organizată de o mișcare considerată pro-rusă și anti-occidentală, desfășurată la Varșovia cu puțin timp înainte de reținerea sa.

Înainte de cariera militară, acesta a lucrat la instituția poloneză de asigurări sociale (ZUS). Un fost coleg, citat de televiziunea TVN24, a afirmat că Jarosław K. își exprima frecvent opiniile extremiste și rasiste la locul de muncă și că obișnuia să spună că poartă o macetă în rucsac.

Incident pe fondul tensiunilor dintre Polonia și Ucraina

Incidentul de la biroul administrat de ucraineni a fost filmat și publicat de presa locală. În imagini, membrii grupului îi cer unei femei ucrainene explicații despre Stepan Bandera, lider naționalist ucrainean din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, o figură extrem de controversată în Polonia din cauza asocierii sale cu masacrele comise împotriva populației poloneze.

Femeia le-a răspuns că firma pe care o reprezintă funcționează legal și oferă servicii privind obținerea documentelor de ședere pentru cetățenii străini, fără a-i întreba pe clienți despre opiniile lor politice.

Cazul apare într-un context sensibil al relațiilor polono-ucrainene. În luna mai, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a provocat reacții critice în Polonia după ce a atribuit numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA) unei unități militare. UPA este considerată în Ucraina o formațiune care a luptat pentru independență, însă în Polonia este asociată cu uciderea a zeci de mii de etnici polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ancheta privind presupusul spionaj al lui Jarosław K. continuă, în timp ce autoritățile poloneze monitorizează și activitatea grupărilor radicale care încearcă să exploateze tensiunile generate de războiul din Ucraina și de disputele istorice dintre cele două state.