Lovitură pentru fauna sălbatică: Administrația Trump reduce protecția habitatelor naturale

Administrația Trump a finalizat vineri o modificare majoră a modului în care speciile amenințate sunt luate în considerare în acțiunile agenției, eliminând limbajul de reglementare care vizează prevenirea daunelor aduse habitatelor faunei sălbatice, scrie Reuters.

Modificarea limitează sfera de aplicare a Legii privind speciile pe cale de dispariție, veche de 50 de ani, căreia i se atribuie contribuția la salvarea vulturului pleșuv, a condorului californian și a numeroase alte animale și plante de la dispariție.

Departamentele de Interne și Comerț au transmis că regulamentul final va reduce costurile de autorizare și conformitate pentru producătorii de energie, ferme, interesele de pescuit și nu numai. Măsura este aliniată cu obiectivul președintelui american Donald Trump de a reduce reglementările despre care spune că constrâng afacerile americane.

„Această acțiune restabilește bunul simț, respectă proprietatea privată, oferă certitudinea mult necesară proprietarilor de terenuri și respectă statutul adoptat efectiv de Congres”, a declarat secretarul de interne Doug Burgum într-un comunicat.

Legea privind speciile pe cale de dispariție este un aspect cheie de reglementare pentru agențiile guvernamentale atunci când iau în considerare acordarea de permise pentru petrol și gaze, minerit, transport electric și alte operațiuni pe terenuri și ape federale. Legea impune agențiilor să evalueze impactul operațiunilor propuse asupra speciilor amenințate și pe cale de dispariție.

Noua regulă elimină distrugerea habitatului din definiția cuvântului „dăunător” din Legea privind speciile pe cale de dispariție, ceea ce înseamnă că dezvoltatorii de proiecte ar avea voie să afecteze locurile în care trăiesc speciile, atâta timp cât fauna sălbatică nu este rănită direct sau ucisă.