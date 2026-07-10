Meghan Markle îi aduce pe Archie și Lilibet în Marea Britanie pentru reuniunea cu Regele Charles

Harry a sosit luni la Londra fără familia sa, după ce aceștia au spus că nu vor merge în capitală din cauza unor probleme de securitate, spulberând speranțele unei reuniuni mult așteptate a Regelui cu nepoții săi, scrie The Independent.

Cu toate acestea, se pare că îngrijorările legate de siguranță ar fi putut fi atenuate.

Charles i-a văzut ultima dată pe Archie, în vârstă de șapte ani, și pe Lilibet, în vârstă de cinci ani, în timpul festivităților Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a din 2022.

Nu se aștepta să participe copiii la niciun eveniment public, dar Meghan urma să i se alăture soțului ei la evenimentul Invictus, care va avea loc vineri, cu un an înainte, la Centrul Național de Expoziții (NEC) din Birmingham.

Harry s-a confruntat cu o lungă bătălie juridică cu Ministerul de Interne cu privire la măsurile de securitate pentru el și familia sa în Marea Britanie, după ce nivelul său de protecție s-a schimbat odată cu demisia din funcția de membru al familiei regale în 2020.