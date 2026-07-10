Meghan Markle îi aduce pe Archie și Lilibet în Marea Britanie pentru reuniunea cu Regele Charles

Harry a sosit luni la Londra fără familia sa, după ce aceștia au spus că nu vor merge în capitală din cauza unor probleme de securitate, spulberând speranțele unei reuniuni mult așteptate a Regelui cu nepoții săi, scrie The Independent.
Cu toate acestea, se pare că îngrijorările legate de siguranță ar fi putut fi atenuate.
Charles i-a văzut ultima dată pe Archie, în vârstă de șapte ani, și pe Lilibet, în vârstă de cinci ani, în timpul festivităților Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a din 2022.
Nu se aștepta să participe copiii la niciun eveniment public, dar Meghan urma să i se alăture soțului ei la evenimentul Invictus, care va avea loc vineri, cu un an înainte, la Centrul Național de Expoziții (NEC) din Birmingham.
Harry s-a confruntat cu o lungă bătălie juridică cu Ministerul de Interne cu privire la măsurile de securitate pentru el și familia sa în Marea Britanie, după ce nivelul său de protecție s-a schimbat odată cu demisia din funcția de membru al familiei regale în 2020.
BREAKING: The King and Queen this afternoon hosted the Duke and Duchess of Sussex, Prince Archie and Princess Lilibet at Highgrove House. For the avoidance of doubt, this information has come from palace sources.https://t.co/60NydEk88n pic.twitter.com/lZNUQoMOSb
— Cameron Walker (@CameronDLWalker) July 10, 2026