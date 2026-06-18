Pentru prima dată după patru ani, Harry și Meghan revin în Regatul Unit alături de copii

Potrivit presei internaționale, citată de CNN, ducele și ducesa de Sussex vor călători în Regatul Unit împreună cu Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani. Vizita ar coincide cu un eveniment care marchează un an până la următoarea ediție a Invictus Games, competiția sportivă internațională dedicată militarilor răniți și veteranilor, fondată de Harry în urmă cu mai bine de un deceniu. Dacă informațiile se confirmă, aceasta va fi prima deplasare în Marea Britanie a întregii familii Sussex din 2022, când au participat la celebrarea Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a.

O ruptură care durează din 2020

Harry și Meghan s-au mutat în America de Nord în 2020, după ce au renunțat la rolurile active din familia regală britanică. Cei doi s-au stabilit ulterior în California și au vorbit public despre motivele care au stat la baza deciziei.

În interviuri televizate și în autobiografia sa, Harry a invocat presiunea tabloidelor, rasismul din anumite instituții britanice, abuzurile din mediul online și conflictele familiale, dar și dorința de independență financiară. Despărțirea de Casa Regală a fost urmată de ani de tensiuni publice și acuzații reciproce, transformând relația dintre Harry și restul familiei regale într-unul dintre cele mai urmărite subiecte din presa britanică.

Va avea loc o întâlnire cu regele Charles?

În ultimii ani, prințul Harry a revenit de mai multe ori în Regatul Unit fără Meghan și copii. A participat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a în 2022, la încoronarea regelui Charles al III-lea în 2023 și la mai multe procese legate de presa britanică. În septembrie anul trecut, Harry s-a întâlnit cu tatăl său pentru prima dată după aproape 19 luni, alimentând speculațiile privind o posibilă reconciliere. Deocamdată nu este clar dacă regele Charles al III-lea se va întâlni cu Archie și Lilibet în timpul vizitei programate pentru luna viitoare. Ultima întâlnire dintre monarh și nepoții săi a avut loc în 2022.

Semnale de apropiere

Prințul Harry a declarat în repetate rânduri că își dorește o reconciliere cu familia sa, iar presa britanică interpretează această vizită drept un posibil nou pas în direcția normalizării relațiilor. Totuși, observatorii Casei Regale notează că rănile provocate de anii de conflicte publice nu s-au vindecat complet, iar orice apropiere va depinde de disponibilitatea ambelor părți de a lăsa în urmă disputele care au marcat ultimii ani.