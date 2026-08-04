Prima pagină » Economic » Prețul petrolului scade după ce secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz este aproape

Prețul petrolului scade după ce secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz este aproape

Secretarul Trezoreriei SUA a indicat că Washingtonul și Teheranul ar putea ajunge chiar marți sau miercuri la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.
Prețul petrolului scade după ce secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz este aproape
Iulian Moşneagu
04 aug. 2026, 19:45, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scott Bessent a declarat marți pentru CNBC că negocierile cu Iranul continuă.

Există posibilitatea să ajungem astăzi sau mâine la un acord pentru deschiderea strâmtorii și pentru revenirea la o situație mai normală în acest conflict”, a spus el, potrivit Financial Times.

Două persoane informate despre eforturile diplomatice au declarat pentru Financial Times că negociatorii iranieni și omanezi au convenit asupra unui aranjament temporar pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Înțelegerea mai trebuie însă aprobată de conducerea Iranului.

Negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în etapa finală

Potrivit acordului, navele ar urma să intre în strâmtoare prin apele iraniene și să iasă printr-un canal aflat în cea mai mare parte în apele Omanului. Într-o primă etapă, Iranul ar trimite pe această rută mai multe nave, inclusiv petroliere și transportatoare de gaze naturale lichefiate, pentru a verifica dacă zona este lipsită de mine și poate fi navigată în siguranță. Ulterior, strâmtoarea ar urma să fie redeschisă și celorlalte nave, a declarat una dintre sursele FT.

Dacă acordul va fi încheiat, Statele Unite ar ridica blocada navală asupra porturilor iraniene și ar reintroduce o derogare care să permită Iranului să își exporte petrolul, a mai spus sursa citată.

Prețul petrolului Brent, referința internațională, a coborât sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, la scurt timp după declarațiile lui Bessent. Ulterior, scăderea a depășit 5%.

Speranțele privind încheierea unui acord au susținut și piețele bursiere. Indicele S&P 500 de pe Wall Street a crescut cu 1,4%.

Iranul și Omanul negociază direct de mai multe săptămâni un nou mecanism pentru gestionarea traficului naval prin strâmtoare, devenită principalul punct de confruntare dintre Statele Unite și Republica Islamică.

Încheierea unui acord între Teheran și Muscat este considerată esențială pentru evitarea unei noi escaladări și pentru reluarea negocierilor dintre Iran și SUA privind încheierea războiului.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că negocierile cu Teheranul au fost reluate.

Recomandarea video

Cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat, la foc automat, 13 hotărâri ale Guvernului Bolojan
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Ștefan Popescu: Ucraina, Iran – două războaie, aceeași arhitectură de putere
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia