Prețul petrolului scade după ce secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz este aproape

Scott Bessent a declarat marți pentru CNBC că negocierile cu Iranul continuă.

„Există posibilitatea să ajungem astăzi sau mâine la un acord pentru deschiderea strâmtorii și pentru revenirea la o situație mai normală în acest conflict”, a spus el, potrivit Financial Times.

Două persoane informate despre eforturile diplomatice au declarat pentru Financial Times că negociatorii iranieni și omanezi au convenit asupra unui aranjament temporar pentru tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Înțelegerea mai trebuie însă aprobată de conducerea Iranului.

Negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în etapa finală

Potrivit acordului, navele ar urma să intre în strâmtoare prin apele iraniene și să iasă printr-un canal aflat în cea mai mare parte în apele Omanului. Într-o primă etapă, Iranul ar trimite pe această rută mai multe nave, inclusiv petroliere și transportatoare de gaze naturale lichefiate, pentru a verifica dacă zona este lipsită de mine și poate fi navigată în siguranță. Ulterior, strâmtoarea ar urma să fie redeschisă și celorlalte nave, a declarat una dintre sursele FT.

Dacă acordul va fi încheiat, Statele Unite ar ridica blocada navală asupra porturilor iraniene și ar reintroduce o derogare care să permită Iranului să își exporte petrolul, a mai spus sursa citată.

Prețul petrolului Brent, referința internațională, a coborât sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, la scurt timp după declarațiile lui Bessent. Ulterior, scăderea a depășit 5%.

Speranțele privind încheierea unui acord au susținut și piețele bursiere. Indicele S&P 500 de pe Wall Street a crescut cu 1,4%.

Iranul și Omanul negociază direct de mai multe săptămâni un nou mecanism pentru gestionarea traficului naval prin strâmtoare, devenită principalul punct de confruntare dintre Statele Unite și Republica Islamică.

Încheierea unui acord între Teheran și Muscat este considerată esențială pentru evitarea unei noi escaladări și pentru reluarea negocierilor dintre Iran și SUA privind încheierea războiului.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că negocierile cu Teheranul au fost reluate.