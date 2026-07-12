Un gigant auto acuză Rusia că fabrică mașini la uzina din Kaliningrad fără permisiunea sa, cu piese abandonate de companie în 2022

Producătorul auto german BMW a declarat că mașinile care poartă marca sa continuă să fie asamblate în Rusia fără autorizația sa, avertizând cumpărătorii cu privire la ceea ce a descris drept mașini „BMW contrafăcute”.

BMW a declarat pentru ziarul german Bild că producția de la uzina din Kaliningrad, operată de fostul său partener rus Avtotor, se desfășoară în prezent fără aprobarea companiei.

Concret, Avtotor a reluat asamblarea autovehiculelor utilitare sportive BMW X5, X6 și X7 la începutul acestui an, acestea fiind fabricate din stocurile de componente rămase din 2022, când producătorul german și-a suspendat operațiunile din Rusia la scurt timp după debutul invaziei în Ucraina.

Mașinile produse recent diferă de omoloagele lor din 2022

Un purtător de cuvânt al BMW a declarat pentru publicația ucraineană United24 că producția se desfășura în mod neregulat. În plus, compania a precizat că vehiculele fabricate în Rusia începând cu 2022 nu au fost supuse procedurilor de control al calității sau certificării BMW.

Revista auto germană „Auto Motor und Sport” notează că mașinile fabricate recent diferă de omoloagele lor din 2022, întrucât pe măsură stocurile de componente originale BMW s-au epuizat, Avtotor a apelat din ce în ce mai mult la piese produse local, scrie The Moscow Times.

De asemenea, mașinile fabricate recent nu mai sunt conectate la sistemele digitale oficiale ale BMW. Prin urmare, unele funcții nu sunt disponibile.

Prețul de pornire al unui model BMW produs în Rusia, mai mare decât în Germania

După ce producătorii auto occidentali s-au retras din Rusia în 2022, Avtotor a rămas fără comenzi de producție. Chiar și asa, Avtotor comercializează în prezent vehiculele la prețuri cuprinse între 156.000–182.000 de dolari. Spre comparație, prețul de pornire al unui BMW X7 nou este de aproximativ 114.000 de dolari în Germania.

Înainte de război, BMW asambla vehicule la uzina Avtotor din Kaliningrad, în cadrul unui acord de producție pe bază de contract.