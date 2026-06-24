Bursele americane se încheie mixt, afectate de pierderi suplimentare pentru giganții tehnologici

Bursele au închis miercuri pe Wall Street cu rezultate mixte, în contextul în care acțiunile din domeniul tehnologiei au afectat din nou piața, potrivit AP.

Scăderile mai multor mari companii influente din domeniul tehnologiei, inclusiv Microsoft, au tras în jos piața în general, chiar dacă majoritatea acțiunilor din S&P 500 au câștigat teren.

Același lucru a fost valabil și marți, când acțiunile din domeniul tehnologiei au tras piața în jos, în ciuda câștigurilor mai ample din alte părți.

Dow Jones Industrial Average – în creștere

Indicele S&P 500 a scăzut cu 7,24 puncte, sau 0,1%, până la 7.358,22, în ciuda faptului că aproape 2 din 3 acțiuni au câștigat teren.

Indicele Dow Jones Industrial Average, care este mai puțin ponderat cu acțiuni tehnologice, a crescut cu 182,06 puncte, sau 0,4%, până la 51.848,90.

Indicele compozit Nasdaq, axat pe tehnologie, a scăzut cu 110,40 puncte, sau 0,4%, până la 25.476,64.

O scădere de 2,3% la Microsoft a fost cea mai mare pondere de pe piață. Oracle a scăzut cu 4,6%.

Alphabet a scăzut cu 0,2%

Multe companii mari de tehnologie au fost în spatele performanței record a Wall Street-ului pe tot parcursul anului, dar analiștii au avertizat că evaluările lor ar fi putut deveni excesive.

„Următoarea fază a ciclului de investiții în inteligența artificială începe să se ciocnească cu disciplina pieței”, a declarat Jason Vaillancourt, strateg șef de portofoliu la Columbia Threadneedle, într-o notă de cercetare.

Compania-mamă a Google, Alphabet, a scăzut cu 0,2%. Compania înlocuiește Verizon în indicele Dow Jones luni.

Prețurile petrolului au continuat să scadă

Includerea companiei în S&P 500 înseamnă însă mai mult pentru investitori, deoarece conturile 401(k) sunt mult mai predispuse să includă un fond indexat S&P 500 decât orice fond legat de Dow Jones.

Alphabet va deveni a cincea companie din lista Magnificent 7 care se alătură Dow Jones. Celelalte sunt Apple, Amazon, Microsoft și Nvidia.

Prețurile petrolului au continuat să scadă, în timp ce SUA și Iranul negociază o posibilă încheiere a războiului lor.

Constructorii de locuințe, printre cei mai mari câștigători

Țițeiul Brent, standardul internațional, a scăzut cu 3,8%, la 73,87 dolari pe baril.

În ultimele zile, acesta s-a tranzacționat sub 80 de dolari, dar este încă peste aproximativ 70 de dolari pe baril, la care se tranzacționa la sfârșitul lunii februarie, înainte de începerea războiului.

Prețurile țițeiului din SUA au scăzut cu 3,9%, la 70,34 dolari pe baril.

Companiile petroliere au avut unele dintre cele mai mari pierderi. Exxon Mobil a scăzut cu 2%, iar Chevron a pierdut 2,6%.

Printre cei mai mari câștigători de pe Wall Street s-au numărat constructorii de locuințe în urma aprobării unei legislații benefice pentru industrie.

Acțiunile KB Home au crescut cu 16,7%, iar cele DR Horton cu 6,7%.

Randamentele obligațiunilor

Randamentele obligațiunilor de trezorerie au scăzut în mare parte, eliminând o parte din presiunea asupra acțiunilor.

Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a scăzut la 4,40% de la 4,50% marți seara.

Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 2 ani a scăzut la 4,15% de la 4,16%.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie sunt încă ridicate față de începutul anului, în special cele pe 2 ani, care urmăresc mai îndeaproape acțiunile anticipate ale Rezervei Federale.

Or să crească ratele dobânzilor

Banca centrală a semnalat că are în vedere creșterea ratei dobânzii de referință până la sfârșitul anului. Wall Street prognozează cel puțin o majorare a ratelor dobânzii până în decembrie, conform datelor de la CME Group.

Fed este îngrijorată de inflația persistentă, care a crescut pe tot parcursul anului, pe măsură ce tarifele au majorat costurile pentru o gamă largă de bunuri.

Un șoc asupra prețurilor la energie din cauza războiului SUA cu Iranul a agravat inflația.

Cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Prețurile la benzină au crescut brusc, iar costurile de transport au crescut. Se așteaptă ca impactul să persiste chiar dacă prețurile petrolului și benzinei scad.

Banca centrală va primi o actualizare privind inflația joi, când va fi publicată măsura sa preferată pentru prețuri.

Economiștii se așteaptă ca indicele prețurilor cheltuielilor de consum personale (PCE) să arate că prețurile au crescut cu 4,1% în mai. Acesta ar fi cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

„PCE-ul de joi este pe cale să capete o importanță mai mare pentru piețe, mai ales că președintele Rezervei Federale (Kevin) Warsh a insistat în ședința de săptămâna trecută asupra dorinței băncii centrale de a realiza stabilitatea prețurilor”, a scris Rick Gardner, director de investiții la RGA Investments, într-o notă de cercetare.

Prețul aurului

Prețurile aurului au scăzut cu 3,4%, stabilindu-se la 4.008,80 dolari pe uncie.

Mai devreme în cursul zilei, aurul s-a tranzacționat pentru scurt timp sub 4.000 de dolari și nu s-a mai stabilizat sub acest nivel din noiembrie.

Aurul a fost peste 5.000 de dolari pe uncie la începutul anului.

Metalul prețios este adesea văzut ca un barometru al apetitului pentru risc în rândul investitorilor, cu mai multe cumpărări în perioadele de anxietate crescută și mai multe vânzări pe măsură ce anxietatea se diminuează.

Piețele au fost mixte în Europa.