Ucraina caută rute alternative pentru exportul cerealelor, pe fondul blocării porturilor de către Rusia

Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra navelor civile sub pavilion străin din zona portuară Odesa, prin care trece cea mai mare parte a exporturilor ucrainene de cereale.

Situația pune în pericol aproximativ jumătate din exporturile estimate pentru acest an, a declarat ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Visoțki, pentru Reuters.

În luna iulie, Ucraina a înregistrat 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturi și 22 asupra celor aflate pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portuare, potrivit Ministerului Infrastructurii. Prin comparație, în 2025 au fost raportate doar 14 atacuri asupra navelor.

În urma atacurilor, armatorii au suspendat escalele în porturile din zona Odesa, iar timp de aproape două săptămâni nicio navă nu a mai intrat în aceste porturi. Blocajul vine în plin sezon al recoltelor de vară din Ucraina.

Moscova susține că atacă obiective cu legături militare. Rusia, cel mai mare exportator mondial de grâu, a raportat, la rândul său, în ultimele săptămâni, atacuri asupra infrastructurii pentru exporturi agricole și asupra unor nave comerciale din Marea Neagră.

Producătorii ucraineni resimt deja efectele blocajului, iar prețurile cerealelor și ale semințelor oleaginoase au scăzut, în medie, cu 30%.

„Situația este extrem de complicată. Din anumite puncte de vedere, este chiar mai dificilă decât în martie-aprilie 2022”, a spus ministrul, referindu-se la primele luni ale invaziei ruse.

Pierderile directe pentru sectorul agricol al Ucrainei ar putea ajunge în acest an la 1,5-3 miliarde de dolari, a estimat Visoțki.

Rutele alternative pot prelua doar jumătate din exporturi

Principalele variante pentru Ucraina sunt transporturile pe Dunăre, pe calea ferată și pe șosea, iar transportul feroviar reprezintă cea mai importantă opțiune, a explicat Visoțki.

Aceste rute au mai fost folosite în timpul războiului, atunci când Rusia a încercat să blocheze comerțul ucrainean. În prezent însă, Dunărea este afectată de secetă, iar nivelul apei a ajuns la valori istorice scăzute. Din acest motiv, fluviul nu va putea avea un rol important în transporturi înainte de luna octombrie.

Autoritățile au început procedurile necesare, iar producătorii pot folosi deja rutele alternative. Totuși, acestea vor ajunge la „un nivel operațional mai mult sau mai puțin stabil” abia spre sfârșitul verii, a spus ministrul.

Chiar și atunci, rutele alternative vor putea prelua doar 50-55% din capacitatea lunară a porturilor de la Marea Neagră, estimată la aproximativ șase milioane de tone. Ele pot reprezenta astfel doar o soluție temporară, nu o alternativă pe termen lung la transportul maritim.

Folosirea acestor rute ar adăuga costuri suplimentare de 45-50 de dolari pentru fiecare tonă transportată.

Blocajul ar putea duce la scumpirea alimentelor

În ultimele sezoane, Ucraina a asigurat aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și circa 11% din exporturile globale de porumb. Țara este, de asemenea, un important exportator de semințe oleaginoase și uleiuri vegetale.

În condițiile în care Rusia a blocat traficul prin porturi, prețurile alimentelor ar putea crește puternic și ar putea afecta consumatorii din întreaga lume, a avertizat Visoțki.

„Alimentele se vor scumpi, iar pentru cei mai săraci oameni ar putea deveni pur și simplu inaccesibile”, a spus ministrul.

Visoțki le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la asigurarea securității în Marea Neagră.