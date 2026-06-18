Prețul petrolului scade după acordul dintre SUA și Iran privind Strâmtoarea Ormuz

Investitorii urmăresc acum cât de repede poate fi reluat tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce producătorii din Golful Persic repornesc câmpurile petroliere închise în timpul conflictului, scrie Bloomberg.

Petrolul Brent a scăzut spre 78 de dolari pe baril, după o creștere ușoară miercuri, iar West Texas Intermediate se tranzacționa în jurul valorii de 75 de dolari. Președintele Donald Trump a declarat că a semnat acordul, care prevede redeschiderea rapidă a rutei maritime esențiale pentru transportul petrolului.

Iranul cere ca sancțiunile americane asupra petrolului să fie ridicate imediat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a spus că Teheranul trebuie să poată vinde petrol fără probleme legate de transport sau încasarea banilor.

Prețul petrolului a pierdut aproape toate creșterile înregistrate în timpul conflictului izbucnit în februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul pentru a-i limita programul nuclear. Teheranul a răspuns prin blocarea Strâmtorii Ormuz, rută prin care, în timp de pace, trecea aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol. Ulterior, și Statele Unite au blocat ruta, pentru a crește presiunea asupra Teheranului.

Goldman Sachs estimează acum că exporturile din Golful Persic se vor „normaliza” până la sfârșitul lunii viitoare, mai devreme decât estimarea anterioară, care indica sfârșitul lunii august.

Acordul deschide o perioadă de 60 de zile de negocieri suplimentare pentru problemele rămase nerezolvate.

Miercuri, Donald Trump a sugerat că riscul unei crize economice majore a fost un motiv important pentru decizia de a opri războiul.