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Trump a semnat un memorandum privind încheierea războiului din Iran

Casa Albă a declarat că Trump a semnat un memorandum de înțelegere privind încheierea războiului din Iran în timp ce se afla la Versailles.
Trump a semnat un memorandum privind încheierea războiului din Iran
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
18 iun. 2026, 02:30, Știri externe
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Președintele american Donald Trump a participat miercuri seară la o cină post-G7 la Palatul Versailles din Franța.Tot miercuri seară, Trump a semnat documentul privind Iranul, a declarat Casa Albă pentru BBC. Acesta a fost semnat și de președintele iranian Masoud Pezeshkian, potrivit Casei Albe.

Semnarea de către cei doi lideri are loc după ce președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, și vicepreședintele american JD Vance au semnat electronic acordul duminică, explică Casa Albă.

Anterior, atât Trump, cât și oficialii iranieni au indicat că va avea loc o ceremonie oficială de semnare cândva la sfârșitul acestei săptămâni.

A fost dezvăluit conținutul memorandumului

Înalți oficiali americani au dezvăluit conținutul memorandumului de înțelegere dintre administrația Trump și Iran înainte de ceremonia de semnare care va avea loc vineri în Elveția.

Printre părțile cheie ale acordului se numără incapacitatea Iranului de a deține vreodată o armă nucleară; traficul care se întoarce în Strâmtoarea Ormuz, care va rămâne gratuit timp de cel puțin 60 de zile; ridicarea sancțiunilor americane; și încetarea ostilităților, inclusiv în Liban.

Detaliile au fost dezvăluite în timp ce Trump a vorbit la summitul G7 din Franța, unde a spus că SUA vor „bombarda” Iranul dacă acesta nu respectă termenii acordului.

Într-o replică ulterioară, președintele parlamentului iranian și negociatorul cheie, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a convenit asupra acordului cu administrația Trump, a declarat presei de stat că neîncrederea sa față de SUA persistă.

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