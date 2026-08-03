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În Coreea de Sud s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură consemnată vreodată

Coreea de Sud a înregistrat cea mai ridicată temperatură de la începutul înregistrărilor, acum mai bine de un secol, autoritățile avertizând oamenii să oprească imediat toate activitățile în aer liber din zonele afectate.
În Coreea de Sud s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură consemnată vreodată
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
03 aug. 2026, 04:51, Știri externe
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Administrația Meteorologică din Coreea (KMA) a anunțat că temperatura din orașul Yangsan, din sud-estul Coreei, a atins 42,5 grade Celsius duminică după-amiază, cea mai ridicată temperatură raportată de la începutul observărilor meteorologice moderne, în 1904, potrivit The Guardian.

Yangsan a fost centrul unui val de căldură continuu, temperaturile depășind 40 de grade Celsius pentru a cincea zi consecutiv duminică, în timp ce multe alte orașe, inclusiv Daegu și Busan, înregistrează temperaturi care cresc până la 30 de grade.

Oamenii s-au adunat în centre comerciale sau cafenele cu aer condiționat pentru a scăpa de temperaturile caniculare.

Peste 20 de localități s-au aflat duminică sub alertă de urgență pentru val de căldură – o nouă categorie de avertizări introdusă anul acesta pentru a gestiona mai bine creșterea temperaturilor. O alertă de urgență este emisă atunci când se prognozează că zonele care se confruntă cu un val de căldură vor atinge temperaturi percepute de 38°C sau o temperatură reală de 39°C pentru ziua respectivă.

Emițând o avertizare de căldură, agenția meteo a îndemnat oamenii să oprească imediat toate activitățile în aer liber, adăugând că spațiile interioare fără aer condiționat sunt periculoase.

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