În Coreea de Sud s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură consemnată vreodată

Administrația Meteorologică din Coreea (KMA) a anunțat că temperatura din orașul Yangsan, din sud-estul Coreei, a atins 42,5 grade Celsius duminică după-amiază, cea mai ridicată temperatură raportată de la începutul observărilor meteorologice moderne, în 1904, potrivit The Guardian.

Yangsan a fost centrul unui val de căldură continuu, temperaturile depășind 40 de grade Celsius pentru a cincea zi consecutiv duminică, în timp ce multe alte orașe, inclusiv Daegu și Busan, înregistrează temperaturi care cresc până la 30 de grade.

Oamenii s-au adunat în centre comerciale sau cafenele cu aer condiționat pentru a scăpa de temperaturile caniculare.

Peste 20 de localități s-au aflat duminică sub alertă de urgență pentru val de căldură – o nouă categorie de avertizări introdusă anul acesta pentru a gestiona mai bine creșterea temperaturilor. O alertă de urgență este emisă atunci când se prognozează că zonele care se confruntă cu un val de căldură vor atinge temperaturi percepute de 38°C sau o temperatură reală de 39°C pentru ziua respectivă.

Emițând o avertizare de căldură, agenția meteo a îndemnat oamenii să oprească imediat toate activitățile în aer liber, adăugând că spațiile interioare fără aer condiționat sunt periculoase.

