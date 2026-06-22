Prima pagină » Știri externe » Primele efecte ale acordului SUA-Iran: petrolul se ieftinește pe piețele internaționale

Primele efecte ale acordului SUA-Iran: petrolul se ieftinește pe piețele internaționale

Prețul petrolului a început săptămâna în scădere, după ce primele semnale venite din negocierile dintre Statele Unite și Iran au redus temerile privind noi perturbări ale aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz, anunță Euronews.
Primele efecte ale acordului SUA-Iran: petrolul se ieftinește pe piețele internaționale
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
22 iun. 2026, 10:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cotația Brent, referința internațională pentru petrol, a coborât luni la 79,12 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 75,32 dolari pe baril, scrie Euronews. Mișcarea vine după ce mediatorii din Qatar și Pakistan au anunțat că prima rundă de discuții privind implementarea acordului dintre Washington și Teheran s-a încheiat cu „progrese încurajatoare”.

Benzină, baril. Sursa foto: Pexels.

Scăderea prețurilor reflectă speranțele investitorilor că riscurile asupra transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz vor continua să se reducă. Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută prevede atingerea unui acord final în termen de 60 de zile, încetarea operațiunilor militare și redeschiderea completă a strâmtorii.

Bursele asiatice reacționează diferit

În timp ce piața petrolului a reacționat pozitiv la perspectivele unei stabilizări regionale, bursele asiatice au avut evoluții mixte. Indicele japonez Nikkei 225 a urcat cu 1,6%, atingând în timpul ședinței un nou maxim istoric. Creșterea a fost susținută în principal de companiile din sectorul tehnologic și de entuziasmul investitorilor pentru inteligența artificială.

Grupul japonez SoftBank a avansat cu 2,4%, iar producătorul de echipamente pentru industria semiconductorilor Tokyo Electron a câștigat 2,3%. În Coreea de Sud, indicele Kospi a crescut cu 0,4%, apropiindu-se de niveluri record. Producătorul de memorii SK Hynix a urcat cu aproape 5%, beneficiind de interesul crescut pentru sectorul AI.

Investitorii rămân prudenți

Nu toate piețele au împărtășit optimismul. Bursa din Hong Kong a pierdut 1%, în timp ce indicele principal din Shanghai a înregistrat doar un avans modest. Analiștii avertizează că, în ciuda progreselor diplomatice, situația din Orientul Mijlociu continuă să reprezinte un factor de risc major pentru piețele financiare și energetice. Pentru moment însă, investitorii par să mizeze pe faptul că dialogul dintre SUA și Iran va continua și că una dintre cele mai importante surse de incertitudine pentru piața petrolului din ultimele luni ar putea începe să se diminueze.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
La 30 de kilometri de impunătorul AT&T Stadium, reporterii GSP au găsit „X-urile” care marchează momentul de cotitură al SUA
GSP.ro
Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
Gandul
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Cele două soluții ale PNL pentru a avea un guvern în iulie. Bolojan cere un pact național pe șase luni și fără moțiuni de cenzură până la finalul anului
Libertatea
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da