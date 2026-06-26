Romprest acuză că angajații săi au fost sechestrați în curtea ADP Sector 1

Potrivit unor surse, viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, împreună cu reprezentanți ai Blue Planet, ar fi încercat să convingă angajați Romprest, aflați într-un autocar, să semneze contracte cu noul operator de salubrizare. Aceleași surse susțin că angajații Romprest ar fi fost „sechestrați” în curtea ADP Sector 1.

Romprest acuză că Blue Planet nu ar avea flota și șoferii necesari pentru a presta serviciile de salubrizare în Sectorul 1.

Sursele citate mai susțin că viceprimarul Iulian Hatmanu ar fi pus la dispoziția Blue Planet, cu titlu gratuit, o bază a ADP Sector 1 aflată pe proprietatea Primăriei Municipiului București.

Potrivit acelorași surse, reprezentanții Romprest vor depune acțiune în instanță.

Se schimbă operatorul de salubrizare în Sectorul 1

Incidentul are loc cu doar câteva zile înainte de schimbarea operatorului de salubrizare din Sectorul 1. Contractul cu Romprest încetează la 30 iunie 2026, iar Blue Planet va asigura, de la 1 iulie 2026, pentru maximum 12 luni, colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și deszăpezirea.

Contractul de tranziție a fost atribuit pentru ca Sectorul 1 să nu rămână fără servicii de salubrizare după încetarea contractului cu Romprest.

„De la 1 iulie, Sectorul 1 schimbă operatorul de salubrizare, dar serviciul public continuă. Am folosit procedura legală care permite asigurarea continuității după încetarea contractului cu Romprest. Contractul semnat azi are o valoare de 95,5 milioane lei, față de 168 milioane lei cât ar fi costat aceeași perioadă în vechiul contract”, a declarat viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu.