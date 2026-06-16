Motivarea Tribunalului București: Contractul Romprest pentru salubrizarea Sectorului 1 rămâne valabil până în 2033

„Bucureștenii din Sectorul 1 au dreptul să știe cine le asigură curățenia și pe ce temei legal. Răspunsul l-a dat o instanță de judecată – și este lipsit de echivoc. Prin hotărârea din 12 iunie 2026, Tribunalul București a anulat actul prin care Primarul Sectorului 1 anunțase încetarea contractului de salubrizare al Compania Romprest Service SA la 30 iunie 2026. Motivarea instanței este clară, în sensul că actul adițional pe care se sprijinea această încetare nu a intrat niciodată în vigoare, pentru că o condiție contractuală esențială, asumată chiar de către părți, nu s-a îndeplinit. Concluzia instanței, pe scurt, este următoarea: contractul de delegare încheiat între Consiliul Local Sector 1 și Compania Romprest Service SA rămâne valabil și produce efecte până la 30 iunie 2033”, potrivit unui comunicat de presă.

Instanța a anulat notificarea de încetare a contractului

Romprest redă extrase din considerentele hotărârii, relevante în acest sens:

• „Chiar pârâții admit prin întâmpinare că respectiva condiție suspensivă nu s-a îndeplinit din moment ce Consiliul Concurenței nu a renunțat la judecarea cauzei nr. 6228/2/2010.”

• „Actul adițional nr. 6. Nici respingerea ca lipsită de interes a acțiunii Consiliului Concurenței împotriva reclamantei și a pârâților în dosarul nr. 6228/2/2010 nu poate sugera faptul că este îndeplinită condiția suspensivă din Actul adițional nr. 6, din moment ce părțile au stipulat…”

• „Adresa menționată de către pârâți nr. 459/25.01.2019 prin care reclamanta arată că își desfășoară activitatea în baza contractului în vigoare și a actelor subsecvente, inclusiv actul adițional nr. 6, nu poate să echivaleze cu intrarea în vigoare a acestuia din urmă, din moment ce condiția suspensivă prevăzută de art. 4 din respectivul act nu s-a îndeplinit.”

• „…producerii unui eveniment viitor, imposibil de controlat în mod cert. Fie că respectiva condiție depindea de manifestarea de voință a unei autorități terțe sau de manifestarea de voință a uneia dintre părți, validitatea sa nu poate fi pusă la îndoială.”

• „PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE: Dispune anularea Notificării nr. SDD 183/26.02.2026.”

Primăria Sectorului 1 continuă procedura pentru desemnarea unui nou operator

Potrivit operatorului de salubritate, aceasta este singura hotărâre a unei instanțe care se pronunță asupra valabilității duratei contractului și se bucură de autoritate de lucru judecat provizorie.

„Primăria Sectorului 1 ignoră complet actul de justiție și continuă în mod abuziv demersurile pentru înlocuirea operatorului Romprest. Sectorul 1 al Municipiului București intenționează să atribuie serviciul către o altă companie (Blue Planet Services SA), folosind o procedură de achiziție contestată la CNSC și care nu a primit încă o soluționare pe fond”, se mai arată în comunicat.

Conform comunicatului, contestațiile Romprest se află acum pe rolul Tribunalului București (dosar nr. 23995/3/2026), inclusiv cererea de suspendare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare inițiată de Primăria Sectorului 1, „fiind interzisă perfectarea unui nou contract de delegare în condițiile existenței acestui litigiu”.

„În acest context, orice contract semnat acum cu un alt operator este lovit de nulitate absolută (art. 9 alin. (4) și alin. (5) și art. 58 din Legea nr. 101/2016). Mai exact, pe înțelesul tuturor: Primăria Sector 1 direcționează bani publici către un contract nul prin însăși puterea legii, iar prejudiciile vor fi suportate integral de cetățenii Sectorului 1 al Bucureștiului”, se mai arată în comunicat.

Romprest: Serviciul de salubrizare continuă în deplină legalitate

„Respectăm legea și respectăm hotărârile instanțelor judecătorești și cerem același lucru de la Primăria Sectorului 1. Asigurăm continuitatea prestării serviciului pentru partenerul contractual și pentru oamenii din Sectorul 1. Dar nu putem accepta ca o hotărâre a justiției să fie ignorată, prevederile contractuale încălcate, iar banii publici să fie direcționați către proceduri și angajamente de cheltuieli a căror bază a fost anulată de instanță, cu eludarea flagrantă a prevederilor legale și ale contractului încheiat cu Romprest”, arată reprezentanții Compania Romprest Service SA.

Compania Romprest Service continuă să presteze serviciul de salubrizare pe raza Sectorului 1, în condiții de deplină legalitate, orice manifestare de voință, acțiune contrară a Sectorului 1 al Municipiului București fiind un abuz de drept.