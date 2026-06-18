Romprest anunță că va contesta interpretarea privind contractul de salubrizare din Sectorul 1

Reprezentanții companiei susțin că noile informări ale autorităților locale ignoră fondul juridic deja judecat și vor fi atacate pe cale legală, considerând că acestea contrazic deciziile instanței.

În același timp, Romprest afirmă că hotărârea Consiliului Local invocată în procedură nu ar avea aviz juridic de specialitate, element pe care îl consideră esențial pentru legalitatea actului administrativ.

Conflictul dintre operatorul de salubrizare și autoritățile din Sectorul 1 continuă în instanțe, pe fondul disputelor privind durata contractului și modalitatea de încetare a acestuia.