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Restructurări în industria tutunului. British American Tobacco dă afară 20% din angajați

Gigantul din industria tutunului British American Tobacco a anunțat luni că intenționează să-și reducă personalul cu aproximativ 20%, pe măsură ce continuă implementarea unui program de transformare bazat pe inteligența artificială.
Restructurări în industria tutunului. British American Tobacco dă afară 20% din angajați
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 12:39, Economic
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Compania anunțat că va elimina 5.500 de locuri de muncă și va externaliza alte 3.500 de posturi către firme terțe, ceea ce va afecta un total de 9.000 de angajați, scrie independent.co.uk.

Restructurarea nu va afecta Statele Unite, cea mai mare piață a companiei.

Se preconizează că programul de reducere a costurilor va genera economii de 793 de milioane de dolari până în 2028.

„Aceste schimbări îi afectează pe mulți dintre colegii noștri și ne concentrăm pe sprijinirea lor în această tranziție cu grijă și respect”, a declarat directorul general Tadeu Marroco într-un comunicat.

Jurnaliștii britanici notează că creșterea vânzărilor și a profitului producătorului de țigări a fost lentă în ultimii ani, rămânând sub propriile ținte sau atingându-le la limită, ceea ce a dezamăgit unii investitori.

Principalul motor al profitului companiei – tutunul tradițional – se află într-un declin ireversibil, BAT prevăzând o scădere globală la nivel de industrie de 2,5% în acest an.

BAT își reorientează atenția către alternative la fumat pentru a-și stimula creșterea.

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