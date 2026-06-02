Israelul se confruntă cu blocaje majore după protestele împotriva serviciului militar obligatoriu

Poliția israeliană a anunțat că protestatarii au blocat intersecții importante și au agresat un militar care coborâse dintr-un autobuz în apropierea unei manifestații. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri cu apă și unități călare pentru a dispersa mulțimea, potrivit NPR.

Protestele au afectat grav centrul țării. Mai multe autostrăzi au fost închise, iar transportul public a fost suspendat din cauza numărului mare de participanți la manifestațiile din Ierusalim și din zona metropolitană Tel Aviv.

Disputa privind recrutarea amenință guvernul Netanyahu

Serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea bărbaților și femeilor evrei din Israel. Partidele ultraortodoxe, care au o influență politică semnificativă, au obținut de-a lungul timpului scutiri pentru adepții lor, care au putut evita armata pentru a studia în seminarii religioase. Aceste excepții sunt însă tot mai contestate.

Mulți israelieni consideră că actualul sistem este nedrept, mai ales în contextul în care armata se confruntă cu un deficit de personal, iar numeroși rezerviști au fost mobilizați în repetate rânduri.

Disputa privind recrutarea amenință stabilitatea coaliției conduse de premierul Benjamin Netanyahu și ar putea provoca organizarea unor alegeri anticipate în această toamnă, după ce partidele ultraortodoxe și-au retras sprijinul pentru guvern.

Potrivit unei comisii parlamentare, aproximativ 13.000 de tineri ultraortodocși ajung anual la vârsta recrutării, însă mai puțin de 10% se înrolează.

Armata caută soluții pentru lipsa de personal

În fața deficitului de militari, armata israeliană analizează extinderea perioadei de serviciu obligatoriu.

În prezent, majoritatea bărbaților evrei efectuează aproape trei ani de serviciu militar și ulterior rămân în rezerva armatei pentru mai mulți ani. Femeile evreice efectuează doi ani de serviciu obligatoriu.

Israelul menține în prezent operațiuni militare simultane în Fâșia Gaza, Liban și Siria și este implicat într-un conflict cu Iranul, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra armatei.

O dispută veche de zeci de ani

Comunitatea ultraortodoxă reprezintă aproximativ 13% din populația Israelului și este segmentul demografic cu cea mai rapidă creștere. Membrii acestei comunități beneficiază tradițional de scutiri de la serviciul militar dacă studiază cu normă întreagă în seminarii religioase.

Aceste excepții datează din 1948, anul fondării statului Israel, când un număr redus de studenți încerca să reconstruiască sistemul de educație religioasă evreiască afectat de Holocaust.

Scutirile, precum și subvențiile acordate de stat unor studenți din seminarii până la vârsta de 26 de ani, au provocat nemulțumiri în rândul unei părți a societății israeliene.

Curtea Supremă a Israelului a decis în 2017 că excepțiile acordate ultraortodocșilor sunt ilegale. Cu toate acestea, prelungirile succesive și amânările decise de guverne au permis menținerea sistemului până în prezent.

Pentru majoritatea evreilor israelieni, serviciul militar este considerat o etapă importantă a vieții și un factor de integrare socială. În schimb, numeroși membri ai comunității ultraortodoxe se tem că armata i-ar expune pe tineri influențelor laice și ar afecta stilul lor tradițional de viață.