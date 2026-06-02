Prima pagină » Știri externe » Israelul se confruntă cu blocaje majore după protestele împotriva serviciului militar obligatoriu

Israelul se confruntă cu blocaje majore după protestele împotriva serviciului militar obligatoriu

Zeci de mii de evrei ultraortodocși au protestat luni în mai multe zone din Israel împotriva recrutării obligatorii în armată. Manifestanții au blocat drumuri și linii de cale ferată și au incendiat mai multe autoturisme.
Israelul se confruntă cu blocaje majore după protestele împotriva serviciului militar obligatoriu
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
02 iun. 2026, 11:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Poliția israeliană a anunțat că protestatarii au blocat intersecții importante și au agresat un militar care coborâse dintr-un autobuz în apropierea unei manifestații. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri cu apă și unități călare pentru a dispersa mulțimea, potrivit NPR.

Protestele au afectat grav centrul țării. Mai multe autostrăzi au fost închise, iar transportul public a fost suspendat din cauza numărului mare de participanți la manifestațiile din Ierusalim și din zona metropolitană Tel Aviv.

Disputa privind recrutarea amenință guvernul Netanyahu

Serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea bărbaților și femeilor evrei din Israel. Partidele ultraortodoxe, care au o influență politică semnificativă, au obținut de-a lungul timpului scutiri pentru adepții lor, care au putut evita armata pentru a studia în seminarii religioase. Aceste excepții sunt însă tot mai contestate.

Mulți israelieni consideră că actualul sistem este nedrept, mai ales în contextul în care armata se confruntă cu un deficit de personal, iar numeroși rezerviști au fost mobilizați în repetate rânduri.

Disputa privind recrutarea amenință stabilitatea coaliției conduse de premierul Benjamin Netanyahu și ar putea provoca organizarea unor alegeri anticipate în această toamnă, după ce partidele ultraortodoxe și-au retras sprijinul pentru guvern.

Potrivit unei comisii parlamentare, aproximativ 13.000 de tineri ultraortodocși ajung anual la vârsta recrutării, însă mai puțin de 10% se înrolează.

Armata caută soluții pentru lipsa de personal

În fața deficitului de militari, armata israeliană analizează extinderea perioadei de serviciu obligatoriu.

În prezent, majoritatea bărbaților evrei efectuează aproape trei ani de serviciu militar și ulterior rămân în rezerva armatei pentru mai mulți ani. Femeile evreice efectuează doi ani de serviciu obligatoriu.

Israelul menține în prezent operațiuni militare simultane în Fâșia Gaza, Liban și Siria și este implicat într-un conflict cu Iranul, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra armatei.

O dispută veche de zeci de ani

Comunitatea ultraortodoxă reprezintă aproximativ 13% din populația Israelului și este segmentul demografic cu cea mai rapidă creștere. Membrii acestei comunități beneficiază tradițional de scutiri de la serviciul militar dacă studiază cu normă întreagă în seminarii religioase.

Aceste excepții datează din 1948, anul fondării statului Israel, când un număr redus de studenți încerca să reconstruiască sistemul de educație religioasă evreiască afectat de Holocaust.

Scutirile, precum și subvențiile acordate de stat unor studenți din seminarii până la vârsta de 26 de ani, au provocat nemulțumiri în rândul unei părți a societății israeliene.

Curtea Supremă a Israelului a decis în 2017 că excepțiile acordate ultraortodocșilor sunt ilegale. Cu toate acestea, prelungirile succesive și amânările decise de guverne au permis menținerea sistemului până în prezent.

Pentru majoritatea evreilor israelieni, serviciul militar este considerat o etapă importantă a vieții și un factor de integrare socială. În schimb, numeroși membri ai comunității ultraortodoxe se tem că armata i-ar expune pe tineri influențelor laice și ar afecta stilul lor tradițional de viață.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Cum mănâncă rușii castraveții. Puțini români cunosc acest truc
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia