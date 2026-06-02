Kazahstanul se oferă să găzduiască stocul de uraniu al Iranului. Propunerea care ar putea schimba negocierile dintre SUA și Teheran

Autoritățile de la Astana au transmis că sunt pregătite să ofere asistență tehnică pentru depozitarea uraniului iranian, dacă toate părțile implicate vor ajunge la un acord internațional, transmite Euronews. Anunțul vine într-un moment în care negocierile dintre Statele Unite și Iran rămân fragile. Discuțiile sunt afectate atât de schimburile recente de atacuri dintre cele două părți, cât și de suspendarea contactelor mediate dintre Washington și Teheran.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că ideea ar putea fi acceptabilă pentru ambele părți, în funcție de rezultatul negocierilor.

De ce este important stocul de uraniu al Iranului

Una dintre principalele dispute privește cantitatea de uraniu îmbogățit acumulată de Iran. Potrivit estimărilor, Teheranul deține aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, nivel aflat sub pragul de 90% necesar pentru arme nucleare, dar suficient de ridicat pentru a genera îngrijorări internaționale. Experții apreciază că, dacă materialul ar fi îmbogățit suplimentar, acesta ar putea fi utilizat pentru producerea a 10 până la 12 dispozitive nucleare. O parte din acest material s-ar afla în instalațiile nucleare de la Natanz, Fordow și Isfahan, afectate de atacurile din timpul conflictului recent.

Kazahstanul, un model de dezarmare nucleară

Propunerea Astanei este privită cu interes și datorită istoricului țării în domeniul dezarmării. După destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, Kazahstan a moștenit unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume, cu aproximativ 1.400 de focoase nucleare. Autoritățile kazahe au renunțat voluntar la aceste arme până în 1995 și au închis poligonul nuclear sovietic de la Semipalatinsk, devenind un exemplu frecvent invocat în discuțiile privind neproliferarea nucleară.

Un alt argument în favoarea propunerii este experiența țării în gestionarea materialelor nucleare. Din 2019, Kazahstanul găzduiește Banca de Uraniu Slab Îmbogățit a AIEA, situată la Uzina Metalurgică Ulba din orașul Oskemen. Facilitatea a fost creată pentru a asigura combustibil pentru programele nucleare civile și pentru a reduce riscurile de proliferare. Acest statut îi oferă Kazahstanului o poziție de neutralitate pe care atât Statele Unite, cât și comunitatea internațională o consideră credibilă.

Iranul respinge transferul uraniului în străinătate

Deși propunerea este privită favorabil de mai mulți actori internaționali, autoritățile iraniene continuă să se opună ideii. Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din Parlamentul iranian, a declarat că programul nuclear al țării nu este negociabil și că Teheranul nu intenționează să transfere stocul de uraniu îmbogățit într-un stat terț. Poziția contrastează cu prevederile acordului nuclear din 2015, când Iranul a transferat aproximativ 11 tone de uraniu slab îmbogățit către Rusia în schimbul uraniului natural.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un alt punct sensibil

Pe lângă problema programului nuclear, negocierile dintre Washington și Teheran vizează și redeschiderea completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Înaintea conflictului, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol tranzita această rută strategică, iar blocajele din zonă au avut efecte importante asupra piețelor energetice. În prezent, propunerea Kazahstanului este văzută drept una dintre puținele soluții care ar putea contribui la relansarea negocierilor și la reducerea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.