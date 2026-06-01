Reacția lui Trump după ce Iranul a suspendat negocierile cu SUA: Tăcerea ar fi foarte bună

„Cred că am vorbit prea mult, dacă vreți să știți adevărul. Cred că tăcerea ar fi foarte bună”, a spus președintele Trump într-un interviu acordat NBC, citat de CNN.

Liderul american a subliniat că suspendarea contactelor nu înseamnă reluarea unor operațiuni militare de amploare împotriva Iranului și a precizat că poate aștepta pentru încheierea unui acord.

„Nu înseamnă că vom începe să aruncăm bombe peste tot. Vom păstra tăcerea. Vom menține blocada. Blocada e o bucată de oțel. Cred că putem aștepta cât vor”, a declarat liderul de la Washington.

Președintele Trump a și contrazis autoritățile iraniene, susținând că discuțiile sunt în desfășurare.

„Discuțiile continuă, într-un ritm rapid, cu Republica Islamică Iran. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a mai spus acestea într-un mesaj publicat pe Truth Social.



Reacția președintelui Trump vine după ce Teheranul a anunțat că suspendă schimburile de mesaje indirecte cu SUA din cauza acțiunilor militare israeliene din Gaza și Liban.

Iranul consideră atacurile asupra grupării militante libaneze o încălcare a acordului de încetare a focului din 8 aprilie cu Statele Unite și a precizat că discuțiile vor fi reluate după ce operațiunile israeliene din Gaza și Liban vor fi încheiate.