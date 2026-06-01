Ginerele lui Donald Trump, investigat de procurorii albanezi pentru un proiect imobiliar de lux într-o zonă protejată

Biroul Special Anticorupție și pentru Combaterea Crimei Organizate (SPAK) a confirmat luni că investighează schimbările aduse în 2024 statutului unor terenuri protejate și regimului proprietății funciare, modificări care au deschis calea dezvoltării turistice pe insula Sazan și în zona umedă Vjosa-Narta, una dintre cele mai importante arii naturale ale Albaniei, potrivit Politico.

Proiectul, anunțat de Kushner în august 2024 prin intermediul companiei sale de investiții Affinity Partners, prevede construirea unei stațiuni de lux cu aproximativ 10.000 de camere de hotel.

Habitat pentru viață sălbatică, în pericol din cauza ambițiilor lui Kushner

La începutul anului 2026, omul de afaceri a vizitat zona împreună cu soția sa, Ivanka Trump.

Zona vizată include insula nelocuită Sazan, situată în Marea Adriatică, precum și sute de hectare din peisajul protejat Vjosa-Narta, habitat pentru flamingo, foci și țestoase marine.

Organizațiile de mediu susțin că proiectul amenință ecosisteme fragile și au cerut oprirea dezvoltării.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a respins acuzațiile potrivit cărora investiția ar afecta o rezervație naturală protejată.

Premierul albanez îi ține partea lui Kushner

Într-o declarație adresată luni Parlamentului, acesta a afirmat că propunerea finală nu a fost încă depusă și că studiul de impact asupra mediului nu este finalizat.

„Vreau să fac din Albania o destinație de invidiat în regiune, iar acest proiect face parte din acest efort”, a declarat Rama.

Ancheta vine într-un moment tensionat.

Protestele organizate de cetățeni și ONG-uri de mediu s-au amplificat după ce dezvoltatorii au instalat garduri cu sârmă ghimpată în zona Zvernec, din sudul țării, restricționând accesul localnicilor și al turiștilor la plajă.

Cei care au protestat au fost puși sub acuzare

În weekend au avut loc confruntări între protestatari și agenți de securitate privați.

Imagini distribuite în mediul online arată un manifestant agresat și târât pe stânci de către persoane aflate în dispozitivul de pază al șantierului.

Autoritățile au retras licențele a două firme de securitate implicate în incidente, au arestat un agent de pază și au pus sub acuzare aproximativ 15 protestatari.

Totodată, șeful poliției locale a fost demis.

O controversă într-un moment nepotrivit

SPAK, instituție creată în cadrul reformei justiției susținute de Uniunea Europeană și Statele Unite, este considerată una dintre cele mai credibile instituții publice din Albania și a instrumentat în ultimii ani dosare care au vizat înalți oficiali din întreg spectrul politic.

Controversa apare într-un moment sensibil pentru Albania, care speră să adere la Uniunea Europeană până în 2030 și se pregătește pentru noi discuții privind extinderea UE cu statele din Balcanii de Vest.

Nu este prima investiție controversată asociată companiei lui Kushner în regiune.

În 2025, Affinity Partners a abandonat un proiect imobiliar major în Serbia, după apariția unor investigații anticorupție și a criticilor publice.