Norvegia face parte din piața unică a UE, dar nu este membră a blocului comunitar. Țara a respins aderarea la UE la referendumurile din 1972 și 1994, în principal din cauza temerilor legate de pescuit și agricultură. Mulți norvegieni se temeau că industria pescuitului ar fi dezavantajată dacă ar fi controlată de Bruxelles. Peștele și fructele de mare sunt cel mai mare sector de export al Norvegiei după petrol și gaze, informează Financial Times.

„Am spus nu în 1972 din cauza peștelui și din nou în 1994, când a fost foarte mult vorba despre pește. Pește și agricultură”, a declarat ministrul de externe Espen Barth Eide pentru FT.

Diplomații europeni consideră că președintele american a oferit șocul necesar pentru ca Norvegia să observe beneficiile aderării, de la comerț la securitate și apărare.

„Lumea nebună” care schimbă calculele la Oslo

Eide a recunoscut că „lumea benignă” care exista la momentul celor două referendumuri de aderare a fost înlocuită de o „lume nebună”, care obligă Oslo să își revizuiască relațiile cu Uniunea Europeană.

„Când am aderat la Spațiul Economic European, am aderat la ceea ce era atunci la modă, și anume piața unică”, a declarat Eide. „După 30 de ani, acea lume benignă a dispărut și trebuie să fim sinceri că ne aflăm într-o situație mai dificilă”, a adăugat el. „Părțile UE la care am decis să nu aderăm devin tot mai importante”.

Războaiele tarifare ale SUA au evidențiat poziția incomodă a Norvegiei, deoarece țara face parte din piața unică, dar nu are niciun cuvânt de spus în negocierile comerciale cu Washingtonul, purtate de Comisia Europeană.

„Lumea nebună de afară, cu tot ce se întâmplă între China și SUA, obligă UE să recurgă la instrumente dintr-o cutie cu unelte care nu era prea folosită”, a spus el, referindu-se la politica comercială și la uniunea vamală. „Exact instrumentele la care am decis să nu aderăm”, a adăugat el.

Temeri privind securitatea și rolul SUA

Norvegia este membră NATO, dar încercarea lui Trump de a-și afirma controlul asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom al Danemarcei, aliat NATO, a stârnit temeri la Oslo privind garanțiile de securitate ale SUA, care au stat la baza apărării continentului după al Doilea Război Mondial. Norvegia este îngrijorată și de viitorul Svalbardului, insula sa arctică dorită de Rusia.

Accentul tot mai mare pus de UE pe apărare și securitate după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia a făcut blocul comunitar mai atractiv nu doar pentru Norvegia, ci și pentru alte state membre ale pieței unice și ale NATO, precum Islanda. Insula nord-atlantică va organiza în august un referendum privind redeschiderea negocierilor de aderare.

UE a sugerat că Islanda ar putea primi o derogare privind politica de pescuit, în timp ce încearcă să încurajeze noi membri să adere.

Cazul Islandei, urmărit atent în Norvegia

Eide a spus că orice acord favorabil pentru Reykjavik va fi urmărit cu atenție în Norvegia: „În ceea ce privește Islanda, este semnificativ pentru noi… Trebuie să urmărim acest lucru îndeaproape”.

Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei, le-a spus jurnaliștilor străini la Oslo că, dacă Islanda ar adera la UE, acest lucru „ar avea un impact în Norvegia”, deși a adăugat că aderarea Suediei și Finlandei în 1995 nu i-a convins pe norvegieni.

Deși lideri importanți precum Støre și Eide vor ca Norvegia să adere la UE, Partidul Laburist din care fac parte nu dorește să solicite un nou referendum în viitorul apropiat, deoarece sondajele de opinie arată că majoritatea alegătorilor ar respinge în continuare aderarea la blocul comunitar.