Un american a cumpărat un ceas cu numele lui Trump pentru soție, dar ce a primit l-a lăsat fără cuvinte

Potrivit The Independent, un susținător al președintelui american Donald Trump spune că soția sa a izbucnit în lacrimi după ce a primit un ceas cu marca Trump. Acesta conținea o eroare evidentă de inscripționare.

Tim Petit, din statul american Rhode Island, a cumpărat pentru soția sa Melanie un ceas roz din ediție limitată, comercializat prin platforma GetTrumpWatches.com. Produsul a costat 640 de dolari.

La primirea coletului, cei doi au observat că pe cadran nu apărea numele complet „Trump”. Litera „T” lipsea, iar inscripția afișa doar cuvântul „RUMP”.

Bărbatul a declarat pentru presa locală că a fost dezamăgit de situație. El a spus că își dorea să îi facă soției un cadou special și că se aștepta la un produs de calitate.

Potrivit acestuia, o scuză din partea companiei ar fi fost binevenită, mai ales după reacția emoțională a soției sale.

Compania a promis înlocuirea produsului

După ce cazul a devenit public, compania care comercializează ceasurile și-a cerut scuze.

Reprezentanții firmei au anunțat că vor înlocui imediat produsul. În plus, au oferit cuplului un voucher în valoare de 800 de dolari.

Tim Petit a afirmat că a decis să cumpere ceasul după ce a auzit o reclamă radio în care Donald Trump promova produsele.

Pe site-ul companiei apare și un mesaj video în care președintele american încurajează cumpărătorii să achiziționeze ceasurile.

Ce legătură au ceasurile cu Donald Trump

Potrivit informațiilor publicate pe site, produsele folosesc numele și imaginea lui Trump în baza unui acord comercial de licențiere.

Compania precizează însă că ceasurile nu sunt proiectate, fabricate sau vândute direct de Trump, de organizația sa sau de companiile afiliate acesteia.

Peste 600 de produse noi în magazinul Trump

Incidentul apare în contextul în care produsele asociate brandului Trump au atras atenția organizațiilor de etică din Statele Unite.

Potrivit grupului nonprofit Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, magazinul oficial al organizației Trump a lansat peste 600 de produse noi după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Organizația susține că, în primele 14 luni ale celui de-al doilea mandat prezidențial, au fost introduse pe piață cel puțin 622 de articole noi.

Același raport estimează că valoarea cumulată a produselor depășește 43.000 de dolari. Grupul consideră că este vorba despre un nivel fără precedent de valorificare comercială a imaginii prezidențiale.

Casa Albă a respins însă acuzațiile potrivit cărora Donald Trump ar fi obținut beneficii financiare din funcția de președinte.

Conform datelor citate de organizație, magazinul online al familiei Trump, lansat în 2017, a generat venituri de aproximativ 8,8 milioane de dolari în 2024, anul în care Trump a câștigat un nou mandat la Casa Albă.